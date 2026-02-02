अयोध्या में नहीं मिलेगी एंट्री... परमहंस ने शंकराचार्य को ललकारा, CM योगी पर दिए बयान से भड़के

Paramhans Acharya Ayodhya: रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी है। परमहंस ने साफ लहजे में कहा है कि जब तक अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी नहीं मांग लेते, उन्हें अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा।

योगी जी को हुमायूं-औरंगजेब कहना निंदनीय परमहंस आचार्य ने कहा कि सनातन के सूर्य माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी की तुलना हुमायूं और औरंगजेब से की है, जो किसी भी सनातनी के लिए असहनीय है। उन्होंने पूछा कि एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकता है?

गौरक्षा आंदोलन पर उठाए सवाल शंकराचार्य के गौरक्षा आंदोलन को 'राजनीति से प्रेरित' बताते हुए परमहंस आचार्य ने केंद्र सरकार के सामने एक नई मांग रखी है। उन्होंने कहा कि केवल 'गाय' को राष्ट्रमाता घोषित करने से काम नहीं चलेगा। अगर गौवंश की असली रक्षा करनी है, तो पूरे 'गोवंश' (गाय, बैल, बछड़ा और नंदी) को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala