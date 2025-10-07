Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रायबरेली में हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा संविधान की जगह बुलडोजर ने ली, इंसाफ की जगह डर ने

Advertiesment
हमें फॉलो करें rahul gandhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रायबरेली , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (11:12 IST)
Rahul Gandhi news in hindi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।
 
रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं - इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है।
 
उन्होंने कहा कि आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब - हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है, और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है - जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है, और इंसाफ की जगह डर ने।
राहुल ने कहा कि मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं - उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं।

गौरतलब है कि रायबरेली जिले में एक युवक हरिओम वाल्मीकि की चोरी के आरोप में लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में राहुल गांधी ने रविवार को उसके पिता से फोन पर बात की थी। पुलिस ने हरिओम की हत्या के आरोप में ईश्वरदासपुर निवासी वैभव सिंह, डाढ़ेपर निवासी विपिन कुमार, बाहरपुर निवासी सुरेश कुमार, विजय मौर्या व सहदेव को गिरफ्तार किया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO खुला, जानिए GMP, प्राइस बैंड और लॉट साइज

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels