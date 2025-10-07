Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO खुला, जानिए GMP, प्राइस बैंड और लॉट साइज

Advertiesment
हमें फॉलो करें lg electronics ipo

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 7 अक्टूबर 2025 (10:45 IST)
LG Electronics IPO: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज खुल गया। निवेशकों 11,607 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में 9 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। 2025 के तीसरे सबसे बड़े आईपीओ के तहत कोई नया शेयर नहीं जारी होगा और सभी शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल विंडो के तहत ही होगी।
 
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ में 1080-1140 रुपए के प्राइस बैंड और 10 शेयरों के लॉट में पैसे लगा सकते हैं। शेयरों का अलॉटमेंट 10 अक्टूबर को होगा। BSE और NSE पर 14 अक्टूबर को इसकी एंट्री होगी। 
 
ग्रे मार्केट पर इस आईपीओ की स्थिति बेहतर दिख रही है। आईपीओ के प्राइस बैंड से इसके शेयर 1458 रुपए यानी 27.89% की GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) पर हैं। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रे मार्केट से मिले संकेतों के साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के आधार पर ही किसी आईपीओ में निवेश का फैसला लेना चाहिए।
 
आईपीओ खुलने से पहले कंपनी 147 एंकर निवेशकों से 3,474 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। कंपनी ने एंकर निवेशकों को 1140 रुपए के भाव पर 3,04,81,539 शेयर जारी किए हैं। इसमें से 48.9% हिस्सा 26 घरेलू म्युचूअल फंड्स की 84 स्कीमों को मिले हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, जानिए कहां कैसा है मौसम?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels