मेरठ में भीषण गर्मी में श्रमिकों को राहत, मानवीय पहल के साथ प्रशासन सतर्क

निर्माण स्थलों, ईंट-भट्टों, कारखानों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर इस तपती गर्मी का सबसे ज्यादा असर झेलते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे श्रमिकों के कार्य समय में बदलाव करें ताकि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच, जब लू अपने चरम पर होती है, काम से बचा जा सके। सुबह और शाम के ठंडे समय में काम बांटने की सलाह दी गई है।