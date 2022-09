आंगन में आम का पेड़ है तो क्या होगा?

आंगन में आम का पेड़ लगाने से क्या होगा | What will happen if you plant a mango tree:

1. ज्योतिष में आम के पेड़ को मंगल का कारक बताया गया है। यह मेष राशि का पेड़ माना जाता है। मेष राशि वाले जातक यह पेड़ अपने घर के पास उचित दूरी पर लगा सकते हैं। इसे यदि उचित दिशा में नहीं लगाया तो यह हानि देगा।