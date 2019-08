क्या वाकई सांप्रदायिक घृणा के कारण इस तरह अत्याचार किया जा रहा है गायों पर...जानिए वायरल तस्वीर का सच...

हमने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इस तस्वीर को 2016 में कई वेबसाइट्स में चीन की सरकार के खिलाफ दायर एक ऑनलाइन पिटीशन (China: Cows skinned skinned alive for leather have their limbs cut off to prevent movement!) में इस्तेमाल किया गया था। फैशन के नाम पर बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ यह पिटीशन दायर की गई थी। पिटीशन में वायरल तस्वीर को चीन का बताया गया था। हालांकि वेबदुनिया स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित नहीं कर सका कि यह तस्वीर कहां से है।