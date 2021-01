फैक्ट टेस्ट के फिल्टर से पास हो हर खबर

पत्रकारों की नई पौध तैयार करने वाली प्रशिक्षण संस्‍थाओं के पाठ्यक्रम में ही फेक न्यूज से लड़ना सिखाया जाना चाहिए। न्यूज फेक है या रियल, फोटो रियल है या फेक, वीडियो सच्चा है या झूठा या गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, ये जांच करना आना चाहिए। उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को निखार कर जरूरी टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए ये बताया जाना चाहिए। ताकि वे अपने काम पर पहले दिन से ही यह जिम्मेदारी कुशलता से निभाए। जैसा कि पुस्तक The Elements of Journalism (by Bill Kovach and Tom Rosenstiel) में लिखा गया है कि पत्रकारिता केवल अच्छा लिखना नहीं है बल्कि जैसे ही कोई जानकारी या सूचना मिले उसका 'फैक्ट टेस्ट' कर आगे बढ़ाना है। यह बात हर पत्रकार को याद रखना चाहिए।