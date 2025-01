कौन हैं नीरज चोपड़ा की दुल्हनिया हिमानी मोर, कहां ली है एजुकेशन और टेनिस से क्या है नाता

Who Is Neeraj Chopra Wife Himani Mor: भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में हिमानी मोर से शादी करके सभी को चौंका दिया। नीरज की शादी की खबरों के साथ ही लोग हिमानी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। लोग गूगल पर who is himani सर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं हिमानी मोर और कैसे दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई।





हिमानी मोर हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं और खुद भी एक प्रतिभाशाली एथलीट हैं। उन्होंने लिटिल एंजेल्स पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, जहां से भारत के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नगाल भी पढ़ चुके हैं।

हिमानी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया है और मैककॉर्मैक इसेनबर्ग स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट से मास्टर ऑफ़ साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। 2017 में उन्होंने ताइवान में आयोजित ‘वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टेनिस चैंपियनशिप’ में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।





खिलाड़ियों के परिवार से हैं हिमानी हिमानी का परिवार खिलाड़ियों से भरा हुआ है। उनके पिता चांदराम मोर कबड्डी के नामी खिलाड़ी रह चुके हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। हिमानी के छोटे भाई हिमांशु मोर भी टेनिस के खिलाड़ी हैं और वायुसेना में अधिकारी के पद पर तैनात हैं।





नीरज और हिमानी की प्रेम कहानी नीरज और हिमानी की मुलाकात कैसे हुई, इस बारे में अभी तक अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों के परिवारों के बीच काफी समय से संबंध रहे हैं। दोनों ही खेलों से जुड़े हुए हैं।

नीरज और हिमानी की शादी एक निजी समारोह में संपन्न हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा करके फैंस को इस खास पल में शामिल किया। दोनों की जोड़ी को फैंस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं।