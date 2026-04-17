Akshaya Tritiya Mantra: मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाने का दिन अक्षय तृतीया, पढ़ें धन वर्षा के 5 चमत्कारी मंत्र

Financial success mantra: अक्षय तृतीया का अवसर केवल सोना खरीदने का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को चमकाने और दरिद्रता को जड़ से मिटाने का महापर्व है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस 'आखा तीज' पर मां लक्ष्मी के इन सिद्ध मंत्रों के साथ अपनी तिजोरी के द्वार खोल सकते हैं।ALSO READ: अक्षय तृतीया 2026: बस ये 15 दान बदल देंगे आपकी किस्मत, बरकत के लिए घर लाएं ये 12 चीजें अक्षय तृतीया का अवसर केवल सोना खरीदने का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को चमकाने और दरिद्रता को जड़ से मिटाने का महापर्व है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो इस 'आखा तीज' पर मां लक्ष्मी के इन सिद्ध मंत्रों के साथ अपनी तिजोरी के द्वार खोल सकते हैं।

शास्त्रों की मानें तो अक्षय तृतीया एक ऐसा 'स्वयंसिद्ध मुहूर्त' है जिसमें सितारों की स्थिति आपके हर प्रयास को सफल बनाती है। इस दिन शाम के समय की गई साधना सीधे मां लक्ष्मी तक पहुंचती है।

आइए यहां प्रस्तुत हैं अक्षय तृतीया पर प्रभावशाली लक्ष्मी साधना... साधना की तैयारी: सही विधि, सटीक परिणाम दिशा ज्ञान: अक्षय तृतीया पर्व की शाम को शांत मन के साथ उत्तर दिशा (Kuber Direction) की ओर मुख करके बैठें।

आसन: लाल रंग के आसन का प्रयोग करें, यह ऊर्जा और लक्ष्मी का प्रतीक है। स्थापना: एक चौकी पर लाल मखमली कपड़ा बिछाएं और उस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

विशेष यंत्र: मां के सम्मुख 10 लक्ष्मीकारक कौड़ियां रखें (यह धन को आकर्षित करने का प्राचीन तांत्रिक माध्यम है)।

प्रकाश: शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें जो पूरी साधना के दौरान जलता रहे।

प्रक्रिया: मां का विधि-विधान से पूजन करें, प्रत्येक कौड़ी पर सिंदूर का तिलक लगाएं और लाल चंदन की माला हाथ में लेकर एकाग्र हो जाएं।

धन-वर्षा के 5 चमत्कारी मंत्र अपनी जरूरत और श्रद्धा के अनुसार निम्न में से किसी भी एक मंत्र की 5 माला का जाप करें:

1. ॐ आद्य लक्ष्म्यै नम: - जीवन की बाधाओं को दूर कर नई शुरुआत के लिए जपें ये मंत्र।

2. ॐ विद्या लक्ष्म्यै नम: - बुद्धि और कौशल से धन कमाने के लिए इस मंत्र को जपें।

3. ॐ सौभाग्य लक्ष्म्यै नम: - वैवाहिक सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु इसका जाप करें।

4. ॐ अमृत लक्ष्म्यै नम: - स्थिर लक्ष्मी और आरोग्य के लिए इसे जपें।

क्यों खास है यह साधना? अक्षय तृतीया पर किया गया यह लघु अनुष्ठान आपके जीवन से 'आर्थिक ग्रहण' को हटा देता है। लाल चंदन की ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति जब कौड़ियों से टकराती है, तो वे अभिमंत्रित हो जाती हैं। पूजा के बाद इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें।

परिणाम: व्यापार में अप्रत्याशित बढ़त, कर्जों से मुक्ति और साल भर घर में बनी रहने वाली बरकत।

टिप: साधना के दौरान पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां श्रद्धा 'अक्षय' होती है।