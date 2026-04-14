Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय

Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (12:03 IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (11:55 IST)
Surya Mesh Sankranti :
मेष संक्रांति, जिसे सूर्य मेष संक्रांति भी कहा जाता है, हिन्दू पंचांग के अनुसार एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह वह समय है जब सूर्य अपनी गति के अनुसार मेष राशि में प्रवेश करता है, और इसे नए आरंभ, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मेष संक्रांति के दिन किए गए शुभ कार्य, दान, पूजा और मंत्र जाप अत्यंत फलदायक होते हैं। भारत में इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी शुभ माना जाता है।
यहां हम जानेंगे मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय, जिससे आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1. सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना
2. दान और परोपकार
3. स्नान और शुद्धिकरण
4. सकारात्मक आरंभ
5. लाल या पीले रंग के वस्त्र और फल दान
6. सूर्य नमस्कार और योग साधना
7. हवन, यज्ञ और मंत्र जाप
मेष संक्रांति के शुभ कार्य और उपाय
1. सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना
- सूर्योदय के समय स्वच्छ स्थान पर सूर्यदेव की पूजा करें।
- जल में अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें।
- इससे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
2. दान और परोपकार
- गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, पैसे या फल दान करें।
- इस दिन किया गया दान अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है।
3. स्नान और शुद्धिकरण
- पवित्र नदी, तालाब या स्वच्छ जल में स्नान करें।
4. सकारात्मक आरंभ
- नए व्यवसाय, निवेश, शिक्षा या कोई शुभ कार्य इस दिन शुरू करें।
- पुरानी बुरी आदतें छोड़कर नए सकारात्मक कदम उठाने का समय है।
5. लाल या पीले रंग के वस्त्र और फल दान
- सूर्यदेव को लाल और पीले रंग प्रिय हैं।
- इस दिन लाल/पीले वस्त्र और मीठे फल जरूरतमंदों को देने से पुण्य फल मिलता है।
6. सूर्य नमस्कार और योग साधना
- सुबह सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति के लिए लाभकारी है।
- ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
7. हवन, यज्ञ और मंत्र जाप
- घर में हवन या यज्ञ करना शुभ माना जाता है।
- 'ॐ सूर्याय नमः' या अन्य वैदिक मंत्रों का जाप करने से मन और वातावरण शुद्ध होता है।
टिप: मेष संक्रांति पर किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे छोटा हो, अत्यंत फलदायक माना जाता है। पूरा दिन आध्यात्मिक और सकारात्मक गतिविधियों में बिताने से जीवन में खुशहाली आती है।
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