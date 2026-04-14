Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय

Advertiesment
सूर्य मेष संक्रांति का बेहतरीन फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (12:03 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (11:55 IST)
google-news
Surya Mesh Sankranti : मेष संक्रांति, जिसे सूर्य मेष संक्रांति भी कहा जाता है, हिन्दू पंचांग के अनुसार एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यह वह समय है जब सूर्य अपनी गति के अनुसार मेष राशि में प्रवेश करता है, और इसे नए आरंभ, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मेष संक्रांति के दिन किए गए शुभ कार्य, दान, पूजा और मंत्र जाप अत्यंत फलदायक होते हैं। भारत में इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी शुभ माना जाता है।
 

यहां हम जानेंगे मेष संक्रांति पर करने योग्य 7 सबसे शुभ कार्य और उपाय, जिससे आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

 
1. सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना
2. दान और परोपकार
3. स्नान और शुद्धिकरण
4. सकारात्मक आरंभ
5. लाल या पीले रंग के वस्त्र और फल दान
6. सूर्य नमस्कार और योग साधना
7. हवन, यज्ञ और मंत्र जाप
 

मेष संक्रांति के शुभ कार्य और उपाय

 

1. सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना

- सूर्योदय के समय स्वच्छ स्थान पर सूर्यदेव की पूजा करें।
- जल में अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें।
- इससे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
 

2. दान और परोपकार

- गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, वस्त्र, पैसे या फल दान करें।
- इस दिन किया गया दान अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है।
 

3. स्नान और शुद्धिकरण

- पवित्र नदी, तालाब या स्वच्छ जल में स्नान करें।
- यदि नदी में स्नान संभव न हो, तो घर में स्वच्छ जल में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें।ALSO READ: Baisakhi 2026: खुशियों की सौगात बैसाखी, जानें वैशाखी के त्योहार की 6 खासियतें
 

4. सकारात्मक आरंभ

- नए व्यवसाय, निवेश, शिक्षा या कोई शुभ कार्य इस दिन शुरू करें।
- पुरानी बुरी आदतें छोड़कर नए सकारात्मक कदम उठाने का समय है।
 

5. लाल या पीले रंग के वस्त्र और फल दान

- सूर्यदेव को लाल और पीले रंग प्रिय हैं।
- इस दिन लाल/पीले वस्त्र और मीठे फल जरूरतमंदों को देने से पुण्य फल मिलता है।
 

6. सूर्य नमस्कार और योग साधना

- सुबह सूर्य नमस्कार करना स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति के लिए लाभकारी है।
- ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
 

7. हवन, यज्ञ और मंत्र जाप

- घर में हवन या यज्ञ करना शुभ माना जाता है।
- 'ॐ सूर्याय नमः' या अन्य वैदिक मंत्रों का जाप करने से मन और वातावरण शुद्ध होता है।
 
टिप: मेष संक्रांति पर किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे छोटा हो, अत्यंत फलदायक माना जाता है। पूरा दिन आध्यात्मिक और सकारात्मक गतिविधियों में बिताने से जीवन में खुशहाली आती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सूर्य मेष संक्रांति 2026: इस दिन क्या करें और किन कामों से बचें?

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writter वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।....

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Baisakhi 2026: खुशियों की सौगात बैसाखी, जानें वैशाखी के त्योहार की 6 खासियतें

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels