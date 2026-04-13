Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न

Vaisakhi 2026: वैसाखी न केवल कृषि और धार्मिक पर्व है बल्कि यह पंजाबी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। वैसाखी, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में या 13-14 अप्रैल को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में बैसाखी का पावन पर्व 14 अप्रैल, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह पंजाब और अन्य उत्तर भारत के हिस्सों में फसल कटाई का उत्सव और सिख धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन साहस, मेहनत और भाईचारे की भावना को भी उजागर करता है।ALSO READ: 14 अप्रैल 2026 से सोलर नववर्ष होगा प्रारंभ, क्या है यह?
आइए हम यहां वैसाखी 2026 और इसके महत्व को पंजाबी संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में विस्तार से समझते हैं..।
पारंपरिक महत्व
1. फसल उत्सव:
बैसाखी का त्योहार विशेष रूप से खरीफ फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। किसानों के लिए यह दिन कड़ी मेहनत का फल और आभार व्यक्त करने का अवसर है।
2. सिख धर्म में महत्व:
1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन की। यह सिखों के लिए साहस, धर्म और भाईचारे का प्रतीक है।
वैसाखी का उत्सव
1. गुरुद्वारों में आयोजन
बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन और प्रार्थना होती है। लंगर/ सामूहिक भोजन का आयोजन किया जाता है।
2. नृत्य और संगीत
इस त्योहार में पंजाब के प्रसिद्ध भांगड़ा और गिद्दा की धूम रहती है। बैसाखी पर लोग रंग-बिरंगे परिधान पहनकर नृत्य और गीतों का आनंद लेते हैं।
3. मेला और परेड
कई शहरों में बैसाखी/वैसाखी मेले और सिख परेड या नगर किर्तन आयोजित होते हैं। धर्म और संस्कृति की झलक, स्थानीय हस्तशिल्प, स्वादिष्ट व्यंजन और खेल उत्सव का हिस्सा होते हैं।
4. खास व्यंजन
वैसाखी के दिन सिख पंजाबी समुदाय में पंजाबी व्यंजन जैसे पनीर, लस्सी, पूरी, सरसों का साग और मिठाई खासतौर पर इस दिन बनते हैं।
वैसाखी 2026 में कुछ विशेष बातें
* तारीख: 14 अप्रैल 2026।
* उत्सव की थीम: कृषि, सिख धर्म और सांस्कृतिक एकता।
* वातावरण: रंग, ऊर्जा और सामुदायिक उत्साह से भरा।
* यह समय नई शुरुआत, आभार और साझा खुशी मनाने का है।
कुल मिलाकर बैसाखी यह दिन नए अवसरों, खुशी और आभार व्यक्त करने का समय होता है।
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