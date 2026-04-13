Baisakhi 2026: बैसाखी 2026: परंपरा, उत्सव और पंजाबी संस्कृति का जश्न

: वैसाखी न केवल कृषि और धार्मिक पर्व है बल्कि यह पंजाबी संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उत्सव है। वैसाखी, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में या 13-14 अप्रैल को मनाई जाती है। वर्ष 2026 में बैसाखी का पावन पर्व 14 अप्रैल, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। यह पंजाब और अन्य उत्तर भारत के हिस्सों में फसल कटाई का उत्सव और सिख धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन साहस, मेहनत और भाईचारे की भावना को भी उजागर करता है।