Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के 10 चमत्कारिक उपाय: जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए

1. कमल गट्टा और लाल वस्त्र: नवरात्रि के किसी भी दिन, सुबह स्नान के बाद माता लक्ष्मी को कमल गट्टा (कमल के बीज) अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लाल रंग का वस्त्र या चुनरी चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे घर में धन का आगमन होता है।
2. पान के पत्ते का उपाय: नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता लें और उस पर गुलाब की पंखुड़ियां रखें। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और उनसे अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इस पत्ते को अपने धन के स्थान यानी तिजोरी/ अलमारी में रख दें।
1. लाल फूल और दुर्गा सप्तशती: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, तो नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। साथ ही, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कराएं। इससे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।
2. रोग मुक्ति मंत्र: नवरात्रि के नौ दिनों तक रोजाना सुबह 'रोगानशेषानपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति।' इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र विशेष रूप से रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक माना जाता है।
करियर में सफलता के लिए उपाय:
1. कपूर और लौंग का उपाय: नवरात्रि में रोजाना सुबह और शाम कपूर में दो लौंग डालकर आरती करें। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और करियर में आने वाली बाधाएं हट जाती हैं।
2. पीले या नारंगी वस्त्र: नवरात्रि के नौ दिनों तक पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की पूजा करें। ये रंग सफलता और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं और कार्यों में सफलता दिलाते हैं।
3. सरस्वती पूजन: नवरात्रि के पंचमी तिथि को मां सरस्वती की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल और खीर का भोग लगाएं। इससे पढ़ाई और करियर में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं।
पारिवारिक सुख-शांति के लिए उपाय:
1. तुलसी और घी का दीपक: नवरात्रि में रोजाना शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें। यह उपाय घर में सकारात्मकता और सुख-शांति लाता है।
2. कन्या पूजन: अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा और भेंट देकर उनका आशीर्वाद लें। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और उनके आशीर्वाद से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है।
