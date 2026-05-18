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ज्येष्ठ मास 2026 का तीसरा बड़ा मंगल: ये 5 अचूक उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि और बजरंगबली की कृपा

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Lord Hanuman
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 18 May 2026 (17:43 IST) Updated Date: Mon, 18 May 2026 (17:55 IST)
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ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। ज्येष्ठ माह के सभी मंगल को बड़ा मंगल कहते हैं। इस मंगलवार को व्रत रखकर हनुमानजी की पूजा करने का खास महत्व माना गया है। इस बार 19 मई 2026 को तीसरा बड़ा मंगल रहेगा। चलिए जानते हैं इस बार के खास 5 उपाय, जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है।
 

बड़ा मंगल 2026: तिथि, महत्व और अचूक उपाय

  • सामान्य परिचय एवं तिथि
  • त्योहार: ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगल
  • तिथि: 19 मई 2026
  • महत्व: हनुमान जी के भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ, पवित्र और मंगलकारी माना जाता है। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन पूरी तरह से पवनपुत्र हनुमान जी की साधना के लिए समर्पित है।

बड़ा मंगल का पौराणिक महत्व

ज्येष्ठ मास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहे जाने के पीछे एक विशेष पौराणिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही हुई थी। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार बेहद विशेष हो जाते हैं और इस दिन की गई बजरंगबली की साधना का फल कई गुना अधिक मिलता है।
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बड़ा मंगल के खास उपाय (मनोकामना अनुसार)

यदि आप इस बड़े मंगल पर हनुमान जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के अनुसार निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
 

1. नौकरी और रोजगार में तरक्की के लिए

उपाय: इस दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें।
लाभ: ऐसी मान्यता है कि पान का बीड़ा चढ़ाने से रोजगार के नए अवसर मिलते हैं और नौकरी में तरक्की के योग मजबूत होते हैं।
 

2. जीवन में शुभता और संकटों से मुक्ति के लिए

उपाय: हनुमान जी को गुलाब के फूल और केवड़े का इत्र अर्पित करें। इसके साथ ही प्रभु श्री राम के नाम ('राम-राम') का जाप करें।
लाभ: इससे जीवन में सकारात्मकता (शुभता) आती है और जीवन के बड़े से बड़े संकटों से मुक्ति मिलती है।
 

3. आर्थिक लाभ और सुख-समृद्धि के लिए

उपाय: हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें।
लाभ: धन संबंधी आ रही परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
 

4. मानसिक शांति और भय से मुक्ति के लिए

उपाय: इस पवित्र दिन पर सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा और बजरंगबाण का पाठ अवश्य करें।
लाभ: हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साहस का संचार होता है।
 

5. कर्ज और आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए

उपाय: बड़े मंगल की पूजा के दौरान हनुमान जी को सिंदूर (चमेली के तेल के साथ) अर्पित करें।
लाभ: सिंदूर चढ़ाने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक को सभी प्रकार के वित्तीय व मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

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