Rangpanchami Astrology: रंगपंचमी पर किस रंग से खेलें होली कि जीवन में आए खुशियां, जानें अपनी राशिनुसार

Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (17:05 IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (17:05 IST)
Rang Panchami zodiac colors:
रंगपंचमी का उत्सव रंगों के जरिए सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों को आमंत्रित करने का दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि हम अपनी राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल रंगों का चयन करें, तो यह न केवल हमारे भाग्य को बल देता है बल्कि जीवन में मानसिक शांति और समृद्धि भी लाता है तथा दिन अपनी राशि के अनुसार रंगों से खेली होली शुभ फल देने वाली मानी जाती है। यहां आपकी राशि के अनुसार शुभ रंगों की सूची दी गई है:ALSO READ: Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें
राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रंग और उसका प्रभाव...
मेष (Aries): लाल, गुलाबी, नारंगी
प्रभाव- ऊर्जा और साहस में वृद्धि होती है।
वृषभ (Taurus): सफेद, सिल्वर, हल्का नीला
प्रभाव- मानसिक शांति और सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं।
मिथुन (Gemini): हरा, समुद्री नीला
प्रभाव- बौद्धिक क्षमता और व्यापार में लाभ मिलता है।
कर्क (Cancer): सफेद, क्रीम, सिल्वर
प्रभाव- एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता आती है।
सिंह (Leo): गहरा लाल, केसरिया, सुनहरा
प्रभाव- मान-सम्मान और नेतृत्व शक्ति में वृद्धि होती है।
कन्या (Virgo): हरा, पन्ना जैसा रंग, हल्का पीला
प्रभाव- स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है।
तुला (Libra): सफेद, गुलाबी, आसमानी
प्रभाव- रिश्तों में मधुरता और संतुलन बना रहता है।
वृश्चिक (Scorpio): लाल, मैरून, गहरा नारंगी
प्रभाव- शत्रुओं पर विजय और बाधाओं का नाश होता है।
धनु (Sagittarius): पीला, केसरिया, हल्दी वाला रंग
प्रभाव- ज्ञान, भाग्य और सुख में बढ़ोतरी होती है।
मकर (Capricorn): नीला, काला, जामुनी
प्रभाव- अनुशासन और मेहनत का उचित फल मिलता है।
कुंभ (Aquarius): गहरा नीला, रॉयल ब्लू
प्रभाव- नए अवसर और रचनात्मक सफलता मिलती है।
मीन (Pisces): पीला, सुनहरा, हल्का लाल
प्रभाव- आध्यात्मिक उन्नति और धन लाभ होता है।
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग: कोशिश करें कि हर्बल गुलाल या फूलों से बने रंगों (जैसे टेसू के फूल) का उपयोग करें। यह आपकी त्वचा और पर्यावरण दोनों के लिए शुभ है।
इष्ट देव को रंग अर्पित करें: रंग खेलने से पहले अपनी राशि के स्वामी देवता या अपने इष्ट देव को थोड़ा सा गुलाल अर्पित करें। इससे घर में सकारात्मकता का वास होता है।
गुलाबी रंग का महत्व: यदि आपको अपनी राशि नहीं पता, तो गुलाबी (Pink) रंग का प्रयोग सबसे उत्तम माना जाता है क्योंकि यह प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है।
एक छोटा सा सुझाव: रंगों के साथ-साथ इस दिन अपनों से गिले-शिकवे दूर कर प्रेम से मिलना ही असल 'खुशी' का रंग है।
रंगपंचमी ज्योतिष-FAQs
Q1. क्या रंगपंचमी पर राशिनुसार रंगों से होली खेलना शुभ माना जाता है?
हां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपनी राशि से जुड़े रंगों का उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा और शुभ परिणाम मिल सकते हैं।
Q2. क्या गलत रंग से होली खेलने से नुकसान होता है?
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्योतिष में शुभ रंगों का उपयोग सकारात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जाता है।
Q3. क्या सभी लोग राशिनुसार रंगों का पालन करते हैं?
यह पूरी तरह व्यक्ति की आस्था और परंपरा पर निर्भर करता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।