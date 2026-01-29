Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपाय

हिंदू संस्कृति में माघ माह को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे माह में कुछ उपाय करने से समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा माघ अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से लेकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने तक, माघ माह आध्यात्मिक विकास के अनेक अवसर प्रदान करता है। इस साल माघ मास की पूर्णिमा 2026 में 1 फरवरी, दिन रविवार को है।