Sun transit 2023 : सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा? वृषभ संक्रांति की 3 बड़ी बातें

सूर्य का राशि परिवर्तन कब और कितनी बजे होगा | When and at what time will the sun's zodiac change happen?

अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्य वृषभ राशि में 15 मई 2023 को सुबह 11 बजकर 32 पर प्रवेश करेंगे, जहां वे 15 जून 2023 की शाम 06 बजकर 07 मिनट तक रहने के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्थानीय समय के अनुसार 2 से 5 मिनट की घट-बढ़ रहती है।