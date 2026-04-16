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Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या करें दान कि मिले शुभता, पढ़ें अपनी राशि के अनुसार

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वैशाख अमावस्या
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:02 IST) Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:47 IST)
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Amavasya special remedies: वैशाख अमावस्या का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह अन्न, वस्त्र, धन और जल का दान करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार, अमावस्या के दिन किया गया दान कर्म और भाग्य दोनों में शुभ बदलाव लाता है।ALSO READ: वैशाख अमावस्या का क्या है महत्व, 5 उपायों से पितरों की होगी शांति
 
वैशाख अमावस्या हिन्दू पंचांग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से दान, पूजा और मानसिक शुद्धि के लिए शुभ होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो इसका तरीका और लाभ इस प्रकार हो सकते हैं:
 

वैशाख अमावस्या पर दान और शुभ कार्य

 

1. दान करने का महत्व

- अमावस्या के दिन किया गया दान विशेष फल देता है।
- अन्न, वस्त्र, धन या समय का दान किसी जरूरतमंद को करना शुभ माना जाता है।
- दान से न केवल पुण्य मिलता है, बल्कि मानसिक शांति और घर में सुख-समृद्धि आती है।
 

2. राशि के अनुसार शुभ दान, उपाय और लाभ

 
मेष: गेहूं, चावल या किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें।
लाभ- धन-संपत्ति में वृद्धि, मानसिक शांति मिलेगी।
 
वृषभ: गाय, पशु या दूध से संबंधित दान।
फायदा- घर में सुख-समृद्धि, वैवाहिक जीवन में सौहार्द।
 
मिथुन: वस्त्र, शिक्षा के लिए दान सामग्री भेंट करें।
लाभ- बच्चों या परिवार के लिए लाभकारी रहेगा।
 
कर्क: जल, फल या गरीबों को भोजन।
लाभ- स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक संतुलन   
 
सिंह: सोने या चांदी का दान, मंदिर में चढ़ावा।
लाभ- मान-सम्मान में वृद्धि, करियर में सफलता।
 
कन्या: स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ा दान करें।
लाभ- ज्ञान में वृद्धि, रोजगार में सफलता मिलेगी।
 
तुला: रेशमी वस्त्र या फूलों का दान।
लाभ- वैवाहिक जीवन में सौहार्द, आर्थिक लाभ।
 
वृश्चिक: तेल, दीपक या स्वास्थ्य से जुड़ा दान।
लाभ- रोगों में राहत, मानसिक शांति देगा। 
 
धनु: यात्रा के लिए दान, धार्मिक पुस्तकें। 
फायदा- भाग्य खुलेगा, सफलता और ज्ञान में वृद्धि होगी।
 
मकर: अनाज, वस्त्र या जल का दान करें।
लाभ- व्यवसाय और नौकरी में सफलता, घर में सुख आएगा।
 
कुंभ: शिक्षा, जल या परोपकार का दान।
फायदा- बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि, सौभाग्य जागेगा।
 
मीन: गरीबों को भोजन या कपड़े का दान। 
लाभ- मानसिक शांति, परिवार में सुख आएगा।
 

सुझाव:

 
* अमावस्या को साफ-सफाई, पूजा और दान का दिन बनाएं।
 
* दान करते समय सच्चे मन से और अहंकार से मुक्त होकर करें।
 
* दान के साथ भगवान का स्मरण और मंत्र जाप लाभ को दोगुना कर देता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: सतुवाई अमावस्या की पौराणिक कथा और महत्व

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About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
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