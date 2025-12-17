Biodata Maker

Kharmas 2025: खरमास में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वर्ना होंगे जीवनभर परेशान

WD Feature Desk

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (10:42 IST)
Kharmas Malmas 2025: हिंदू धर्म में, जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस काल को खरमास या मलमास कहा जाता है। खरमास की अवधि लगभग एक महीने की होती है, और इस दौरान सूर्य की गति धीमी हो जाती है। यह समय सामान्यतः 16 दिसंबर से 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक रहता है।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में खरमास को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। यदि इस अवधि में कुछ विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, तो उनके अशुभ परिणाम मिलने की मान्यता है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार इस साल 16 दिसंबर से खरमास का प्रारंभ हो गया है। 
 
आइए यहां जानते हैं खरमास में भूलकर भी न की जाने वाली प्रमुख गलतियों के बारे में खास जानकारी...
 
1. शुभ एवं मांगलिक कार्यों को करना: खरमास में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह है मांगलिक कार्यों को करना:
 
* विवाह: इस अवधि में विवाह करना सख्त वर्जित है। मान्यता है कि खरमास में विवाह करने से पति-पत्नी के रिश्ते में अस्थिरता आती है और सुख-समृद्धि नहीं रहती।
 
* मुंडन/कर्णवेधन: बच्चों का मुंडन या कर्णवेधन संस्कार भी नहीं किया जाता है।
 
* नया निर्माण: किसी बड़े भवन या घर की नींव रखना या निर्माण कार्य शुरू करना भी शुभ नहीं माना जाता है।
 
* नए व्यापार की शुरुआत: कोई भी बड़ा व्यापारिक समझौता या नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इसमें सफलता की कमी और वित्तीय नुकसान हो सकता है।
 
गृह प्रवेश: इस समयावधि में नए घर में प्रवेश या गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति और कष्ट, दुख का वास हो सकता है।ALSO READ: Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवन
 
2. खान-पान और दैनिक जीवन की गलतियां: 
 
* मांसाहार और मदिरापान: इस पूरे महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली और मदिरापान का सेवन नहीं करना चाहिए। यह माह धार्मिक शुद्धि का होता है।
 
* मूंग दाल का सेवन: इस माह में विशेष रूप से मूंग की दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके स्थान पर उड़द की दाल या अन्य दालें खाई जा सकती हैं।
 
* अन्न का सेवन: यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तब भी सात्विक आहार लें। विशेष रूप से एक समय ही अन्न खाने का प्रयास करें।
 
3. महत्वपूर्ण यात्राएं और क्रय-विक्रय:
 
* नई वस्तुएं खरीदना: खरमास या मलमास के दौरान बड़े या महंगे सामान जैसे वाहन, सोना, संपत्ति की खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य का बल कम होने से उनका शुभ फल नहीं मिलता।
 
* लंबी दूरी की यात्राएं: इस समय अकारण लंबी यात्राएं करने से बचना चाहिए, विशेषकर यदि वह किसी बड़े व्यावसायिक उद्देश्य से न हो।
 
ध्यान रखें, खरमास का समय आत्म-निर्माण और आत्म-शुद्धि का है। इस समय का सदुपयोग करें और जीवन में शांति व समृद्धि का अनुभव करें।
 
