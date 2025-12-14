Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग:15 दिसंबर, 2025, सोमवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-पौष
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-हेमन्त
वार-सोमवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-एकादशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-चित्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-शोभन
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-वृश्चिक
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
दिशा शूल-आग्नेय
योगिनी वास-आग्नेय नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चन्द्र स्थिति-तुला
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-शिवजी का दुग्धाभिषेक करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सफला एकादशी व्रत (सर्वे)/शुक्रास्त पूर्वे (मध्यान्ह 02:51 मि.)/धनु संक्रान्ति/मलमास प्रारंभ
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र