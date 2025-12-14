Biodata Maker

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

पं. हेमन्त रिछारिया
, रविवार, 14 दिसंबर 2025 (18:10 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
15 December 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Jagannath puri video: जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर पक्षियों का झुंड, हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना?
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग:15 दिसंबर, 2025, सोमवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-पौष
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-हेमन्त
 
वार-सोमवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-एकादशी
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-चित्रा
योग (सूर्योदयकालीन)-शोभन
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-वृश्चिक
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल (अशुभ समय):प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक 
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
दिशा शूल-आग्नेय 
योगिनी वास-आग्नेय नैऋत्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
 
चन्द्र स्थिति-तुला
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-शिवजी का दुग्धाभिषेक करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं-
सफला एकादशी व्रत (सर्वे)/शुक्रास्त पूर्वे (मध्यान्ह 02:51 मि.)/धनु संक्रान्ति/मलमास प्रारंभ
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
