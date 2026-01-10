Dharma Sangrah

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें 11 जनवरी 2026

WD Feature Desk

, शनिवार, 10 जनवरी 2026 (18:06 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
11 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Numerology 2026: साप्ताहिक अंक ज्योतिष, जानें 12 से 18 जनवरी 2026 का भविष्यफल
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 11 जनवरी 2026, रविवार 
आज की मुख्य जानकारी:
 
तिथि: अष्टमी (प्रातः 10:21 तक), उसके बाद नवमी प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ (पूर्णिमांत), पौष (अमान्त)
 
वार: रविवार
 
नक्षत्र: चित्रा (शाम 06:12 तक), उसके बाद स्वाति नक्षत्र।
 
योग: सुकर्मा (शाम 05:27 तक), उसके बाद धृति योग।
 
करण: कौलव (प्रातः 10:21 तक), फिर तैतिल।
 
चंद्र राशि: तुला
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त: 
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:50 तक (किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ)
 
अमृत काल: सुबह 11:04 से दोपहर 12:50 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:14 से 02:56 तक
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सायं 04:20 से 05:42 तक (इस समय नए कार्य टालने चाहिए)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:29 से 01:46 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:03 से 04:20 तक
 
विशेष नोट: आज रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की उपासना के लिए उत्तम है। 
 
चित्रा नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग धार्मिक कार्यों और विद्या प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Makar Sankranti Quotes: पतंग की उड़ान और तिल गुड़ की मिठास के साथ, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास शुभकामना संदेश

