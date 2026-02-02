Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित कलश का फोटो

WD Feature Desk

, सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (18:05 IST)
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 03 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
3 फरवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। 
 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है।
 

आज का पंचांग (3 फरवरी 2026)

तिथि: फाल्गुन कृष्ण द्वितीया।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: मघा (रात्रि 03:07 तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र।
 
योग: सौभाग्य (दोपहर 03:01 तक), उसके बाद शोभन योग।
 
करण: तैतिल (सायं 06:17 तक), फिर गर।
 
चंद्र राशि: सिंह (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:23 से 06:15 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:10 तक
 
अमृत काल: रात्रि 12:35 से 02:22 तक (4 फरवरी तड़के)
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:18 से सायं 04:40 तक (इस दौरान शुभ कार्य न करें)
 
यमगण्ड: सुबह 09:51 से 11:13 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 01:57 तक
 
गण्डमूल: पूरे दिन (आज मघा नक्षत्र होने के कारण गण्डमूल दोष रहेगा)ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels