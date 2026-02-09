Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Advertiesment
हमें फॉलो करें कलश और फूलों के साथ दैनिक शुभ मुहूर्त से संबंधित खूबसूरत फोटो

WD Feature Desk

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (18:06 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
10 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: फाल्गुन मास की अमावस्या कब है, क्या है इसका महत्व, जानिए मुहूर्त और करें उपाय
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
10 फरवरी 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है।
 

आज का पंचांग (10 फरवरी 2026)

तिथि: अष्टमी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: मंगलवार
 
नक्षत्र: विशाखा (दोपहर 03:19 तक), उसके बाद अनुराधा नक्षत्र।
 
योग: वृद्धि (दोपहर 05:08 तक), उसके बाद ध्रुव योग।
 
करण: तैतिल (दोपहर 02:26 तक), फिर गर।
 
चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन और रात)
 

शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 तक (सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त)
 
अमृत काल: रात्रि 11:20 से 01:08 तक (11 फरवरी तड़के)
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:19 से 06:11 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 से 03:14 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 03:21 से सायं 04:44 तक (शुभ कार्यों में वर्जित)
 
यमगण्ड: सुबह 09:49 से 11:12 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 01:58 तकALSO READ: शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 4 राशियों को मिलेगा राहु का आशीर्वाद

Edited BY: Raajshri Kasliwal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Mahashivratri 2026: 11 शुभ योग और 5 ग्रहों का राजयोग! जानें शिव पूजा का सबसे सटीक मुहूर्त और राहुकाल की चेतावनी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels