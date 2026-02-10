Festival Posters

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 फरवरी 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

हमें फॉलो करें नारियल और कलश के साथ शुभ मुहूर्त की बेहतरीन फोटो

WD Feature Desk

, मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (18:03 IST)

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 11 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
11 फरवरी 2026, बुधवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज गुरु रामदास नवमी मनाई जाएगी।
 
आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी है। 
 

आज का पंचांग (11 फरवरी 2026)

तिथि: नवमी।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: फाल्गुन
 
वार: बुधवार
 
नक्षत्र: अनुराधा (शाम 05:50 तक), उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र।
 
योग: ध्रुव (शाम 05:46 तक), उसके बाद व्याघात योग।
 
करण: वणिज (दोपहर 04:12 तक), फिर विष्टि (भद्रा)।
 
चंद्र राशि: वृश्चिक (पूरा दिन और रात)
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त

शुभ समय (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: (आज बुधवार होने के कारण अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र कार्यों की सफलता के लिए श्रेष्ठ है)।
 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:19 से 06:11 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:32 से 03:15 तक
 
अमृत काल: सुबह 06:48 से 08:35 तक
 

अशुभ समय (Avoid for New Tasks)

राहुकाल: दोपहर 12:35 से 01:58 तक (इस दौरान नए काम शुरू न करें)
 
यमगण्ड: प्रातः 08:26 से 09:49 तक
 
गुलिक काल: सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक
 
भद्रा: शाम 04:12 से अगले दिन सुबह 05:15 तक (भद्रा में मांगलिक कार्य वर्जित हैं)

सूर्य का कुंभ राशि में गोचर 2026: सभी 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें पूरा राशिफल

