Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 फरवरी 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज सोमवार को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। आज शिवलिंग पर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का निरंतर जाप करें। बेलपत्र पर चंदन से 'राम' लिखकर अर्पित करें।
आज का पंचांग (16 फरवरी 2026)
तिथि- चतुर्दशी
वार: सोमवार
विक्रम संवत: 2082 (नल)
शक संवत: 1947
माह: फाल्गुन (कृष्ण पक्ष)
तिथि: चतुर्दशी (शाम 05:40 तक, उसके बाद अमावस्या)
विशेष: महाशिवरात्रि व्रत और शिव पूजा का प्रधान दिन।
नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)
नक्षत्र: श्रवण (सुबह 10:45 तक, उसके बाद धनिष्ठा)
योग: वरीयान (रात 01:20 तक, उसके बाद परिघ)
करण: शकुनि (शाम 05:40 तक, उसके बाद चतुष्पाद)
आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:57 तक (शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ)
अमृत काल: रात 11:35 से 01:10 तक
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:21 से 06:11 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:15 तक
अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)
राहुकाल: सुबह 08:25 से 09:50 तक (शुभ कार्य वर्जित हैं)
यमगण्ड: सुबह 11:15 से 12:40 तक