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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

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शुभ मुहूर्त और पूजन से संबंधित सुंदर सजे हुए कलश का फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (18:05 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (11:53 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
31 March Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: किन राशियों के लिए खास हो सकता है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक का समय, पढ़ें अपना साप्ताहिक भविष्यफल
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

 
आज का पंचांग: 31 मार्च 2026, मंगलवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और त्रयोदशी
 
पंचांग विवरण (Panchang Details)
दिनांक: 31 मार्च 2026
 
वार: मंगलवार
 
विक्रम संवत: 2083 (कीलक)
 
शक संवत: 1948
 
माह: चैत्र (शुक्ल पक्ष)
 
तिथि: आज त्रयोदशी तिथि है। 
 

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: मघा (सुबह 07:10 तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी।
 
योग: ध्रुव (दोपहर 03:05 तक, उसके बाद व्याघात)।
 
करण: कौलव (दोपहर 11:15 तक), फिर तैतिल।
 
विशेष: सुबह 07:10 के बाद गण्डमूल नक्षत्र समाप्त हो जाएगा।
 
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:58 से 12:45 तक (दिन का सबसे शुभ समय)
 
अमृत काल: रात 11:50 से 01:35 तक (1 अप्रैल की सुबह)
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:38 से 05:28 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:28 से 03:15 तक
 

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: दोपहर 03:30 से शाम 05:00 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)
 
यमगण्ड: सुबह 09:20 से 10:55 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 12:35 से 02:05 तक
 
दुर्मुहूर्त: सुबह 08:45 से 09:35 तकALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: आपके मूलांक के आधार पर जानें 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के अहम अवसर

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