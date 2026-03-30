Mahavir Jayanti 2026 date: अहिंसा, सत्य और शांति का पावन पर्व महावीर जयंती, जानें इतिहास, महत्व और परंपराएं

History of Mahavir Jayanti: महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक गहरा संदेश लेकर आता है, अहिंसा (Non-violence), सत्य (Truth), और आत्मसंयम (Self-discipline) का मार्ग अपनाने का।ALSO READ: Mahavir Jayanti: महावीर जयंती 2026: भगवान महावीर के 5 उपदेश और जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे प्रमुख और पवित्र त्योहार है, जो भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक गहरा संदेश लेकर आता है, अहिंसा (Non-violence), सत्य (Truth), और आत्मसंयम (Self-discipline) का मार्ग अपनाने का।

आज की तेज़ रफ्तार और तनावपूर्ण दुनिया में, महावीर जयंती का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में होता है।

महावीर जयंती 2026 की तिथि

इतिहास: वर्धमान से 'महावीर' बनने का सफर

महत्व: शांति और अहिंसा का संदेश

महावीर जयंती मनाने की परंपरा

भगवान महावीर जयंती 2026 के बारे में पूरी जानकारी यहां दी गई है: महावीर जयंती 2026 की तिथि साल 2026 में महावीर जयंती 30 मार्च, सोमवार को मनाई जाएगी।

जैन पंचांग के अनुसार, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। अत: भगवान महावीर के जन्मोत्सव का मुख्य उत्सव 31 मार्च को ही मनाया जाएगा।

इतिहास: वर्धमान से 'महावीर' बनने का सफर भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनके जीवन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

जन्म: उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर (वैशाली के पास) के राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थीं। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं।

त्याग: 30 वर्ष की आयु में उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में राजसी सुख और परिवार का त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर लिया।

तपस्या और ज्ञान: 12 वर्षों की अत्यंत कठिन तपस्या के बाद, उन्हें 'ऋजुपालिका' नदी के तट पर 'केवल्य ज्ञान' प्राप्त हुआ। समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें 'महावीर' और 'जिनेन्द्र' कहा गया।

महत्व: शांति और अहिंसा का संदेश महावीर जयंती का महत्व उनके द्वारा दिए गए पंचशील सिद्धांतों में निहित है, जो आज के अशांत विश्व के लिए बहुत जरूरी हैं:

अहिंसा (Non-violence): किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से कष्ट न देना। सत्य (Truth): हमेशा सत्य बोलना।

अस्तेय (Non-stealing): चोरी न करना। ब्रह्मचर्य (Chastity): पवित्रता और इंद्रिय संयम बनाए रखना।

अपरिग्रह (Non-attachment): अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। महावीर जयंती मनाने की परंपरा जैन समुदाय इस दिन को बड़ी श्रद्धा और सादगी के साथ मनाता है:

जुलूस (रथ यात्रा): भगवान महावीर की मूर्ति को एक सुंदर सजे हुए रथ पर रखकर नगर भ्रमण कराया जाता है। भक्त भजन गाते हुए साथ चलते हैं।

अभिषेक: मंदिरों में भगवान महावीर की प्रतिमा का 'अभिषेक' किया जाता है। जैन मंदिरों में विशेष पूजा और अभिषेक किया जाता है।

प्रवचन: जैन साधु और विद्वान महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हैं।

दान-पुण्य: इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दवाइयां बांटना बहुत शुभ माना जाता है। इसे 'जीव दया' के रूप में देखा जाता है। गरीबों को दान और भोजन कराया जाता है।

सात्विक भोजन: भक्त इस दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन करते हैं और कई लोग उपवास (व्रत) भी रखते हैं।

महावीर जयंती केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। भगवान महावीर के उपदेश आज भी हमें सही मार्ग पर चलने, शांति बनाए रखने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं।