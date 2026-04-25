Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 अप्रैल 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (18:03 IST)
Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (09:05 IST)
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
26 अप्रैल 2026, रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
26 अप्रैल 2026: आज का पंचांग
तिथि: नवमी - रात 12:56 एएम (27 अप्रैल) तक, उसके बाद दशमी।
मास: वैशाख (शुक्ल पक्ष)।
वार: रविवार।
नक्षत्र: अश्लेषा - दोपहर 01:31 पीएम तक, उसके बाद मघा।
योग: गण्ड - शाम 06:33 पीएम तक, उसके बाद वृद्धि।
करण: कौलव - दोपहर 01:50 पीएम तक, फिर तैतिल।
चंद्र राशि: कर्क - दोपहर 01:31 पीएम तक, उसके बाद सिंह।
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
आज के शुभ और अशुभ समय
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:39 एएम से 12:32 पीएम
विजय मुहूर्त 02:14 पीएम से 03:05 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-04:04 एएम से 04:52 एएम
राहुकाल (अशुभ समय)-05:10 पीएम से 06:47 पीएम
यमगण्ड- 12:19 पीएम से 01:56 पीएम
गुलिक काल-03:33 पीएम से 05:10 पीएम
आज के मुख्य उत्सव और महत्व:
गण्डमूल नक्षत्र विचार: दोपहर 01:31 पीएम तक अश्लेषा नक्षत्र है और उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही गण्डमूल नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। आज के दिन जन्मे जातकों की शांति पूजा का विधान आवश्यक माना जाता है।
उच्च का सूर्य: सूर्य देव मेष राशि में होने के कारण आज का दिन सरकारी कार्यों, आत्म-सम्मान और तेज वृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली है।
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