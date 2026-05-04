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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 5 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

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श्रीगणेश के चित्र के साथ नारियल, कलश और फूलों से सजा शुभ मुहूर्त का फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 04 May 2026 (18:03 IST) Updated Date: Mon, 04 May 2026 (14:19 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
05 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर: 5 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, बचने के लिए करें ये 3 उपाय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
5 मई 2026, मंगलवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। साथ ही मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव की विशेष कृपा पाने का दिन है।
 

5 मई 2026: आज का पंचांग

तिथि: चतुर्थी - सुबह 04:06 एएम तक, उसके बाद पंचमी (रात 02:18 एएम, 6 मई तक)।
 
मास: ज्येष्ठ (कृष्ण पक्ष)।
 
वार: मंगलवार।
 
नक्षत्र: मूल - रात 10:41 पीएम तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा।
 
योग: सिद्ध - शाम 06:45 पीएम तक, उसके बाद साध्य।
 
करण: बव - दोपहर 03:09 पीएम तक, फिर बालव।
 
चंद्र राशि: धनु (पूरा दिन-रात)।
 
सूर्य राशि: मेष (उच्च राशि में)।
 

आज के शुभ और अशुभ समय

 
अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ)-11:36 एएम से 12:29 पीएम
विजय मुहूर्त- 02:14 पीएम से 03:07 पीएम
ब्रह्म मुहूर्त-03:55 एएम से 04:43 एएम
राहुकाल (अशुभ समय) 03:32 पीएम से 05:11 पीएम
यमगण्ड 09:00 एएम से 10:38 एएम
गुलिक काल 12:16 पीएम से 01:54 पीएम
 

आज के मुख्य उत्सव और महत्व:

 
गणेश चतुर्थी (संकष्टी): आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे संकट नाशक गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा के लिए यह दिन अत्यंत मंगलकारी है। आज गणेश चतुर्थी का सुंदर संयोग है, अत: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। 
 
मंगलवार : आज का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए बहुत प्रभावी है। 
 
गण्डमूल नक्षत्र (मूल): आज रात 10:41 पीएम तक मूल नक्षत्र रहेगा। यह गण्डमूल नक्षत्रों में से एक है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की शांति पूजा का विधान है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए यह नक्षत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है।
 
सिद्ध योग: आज 'सिद्ध' योग बन रहा है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य (विशेषकर मंत्र साधना या नई शुरुआत) सिद्ध और सफल होता है।
 
उच्च का सूर्य: मेष राशि में स्थित सूर्य आपके मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा।
 
आज का विशेष उपाय:
आज से ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल शुरू हो रहा है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का 7 बार जाप करें। उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। चूंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी बढ़ रही है, इसलिए आज किसी प्यासे को ठंडा जल या शरबत पिलाना आपको मंगल के अशुभ प्रभावों से बचाएगा।ALSO READ: Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल के दिनों में करें ये 10 विशेष कार्य, मिलेगा रामदूत हनुमान जी का आशीर्वाद

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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