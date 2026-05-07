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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

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इमेज कैप्शन में पुष्प अर पत्तों से सजे मिट्‍टी के कलश पर पान के पत्तों के ऊपर श्रीफल और श्रीगणेश के साथ शुभ मुहर्त लिखा हुआ चित्र
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Thu, 07 May 2026 (18:03 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (15:50 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 08 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 8 मई 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज संत तारण तरण गुरुपर्व दिवस मनाया जा रहा है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र देव की उपासना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है।
 

आज का पंचांग: 8 मई 2026

वार: शुक्रवार
 
तिथि: षष्ठी (दोपहर 12:28 पीएम तक), उसके बाद सप्तमी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (रात 09:33 पीएम तक), उसके बाद श्रवण
 
योग: शुभ (रात 02:41 एएम, 9 मई तक)
 
करण: वणिज (दोपहर 12:28 पीएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)
 
सूर्य राशि: मेष
 
चंद्र राशि: मकर
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:10 एएम से 04:52 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:44 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 10:38 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 03:39 पीएम से शाम 05:20 पीएम
भद्रा (अशुभ)- दोपहर 12:28 पीएम से देर रात 01:21 एएम तक
 

आज का विशेष और सावधानी

भद्रा काल: आज दोपहर 12:28 बजे से भद्रा शुरू हो रही है, जो रात तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य (विशेषकर यात्रा या मंगल कार्य) वर्जित माने जाते हैं।
 
अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई बहुत जरूरी काम है, तो सुबह 11:51 से 12:44 के बीच का समय सबसे उत्तम है क्योंकि यह राहुकाल से पहले समाप्त हो जाता है।
 
लक्ष्मी पूजन: शुक्रवार होने के कारण आज शाम को माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाना और "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करना आर्थिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ है।
 
रंग: आज सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा।
 
सावधानी: सुबह 10:38 से 12:18 के बीच राहुकाल रहेगा, इस दौरान धन का लेन-देन या नए अनुबंध (Contracts) करने से बचें।ALSO READ: अधिक मास में बना दुर्लभ संयोग: ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल, जानें इसका खास महत्व

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