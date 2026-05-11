Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो! Today Shubh Muhurat 12 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधि क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है। आज 12 मई 2026, मंगलवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। मंगलवार का दिन अष्टसिद्धि के दाता हनुमान जी और मंगल देव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।

आज का पंचांग: 12 मई 2026 वार: मंगलवार तिथि: दशमी (शाम 05:27 पीएम तक), उसके बाद एकादशी

पक्ष: कृष्ण पक्ष नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद (अगले दिन सुबह 04:47 एएम, 13 मई तक), उसके बाद उत्तराभाद्रपद

योग: वैधृति (रात 02:22 एएम, 13 मई तक) करण: वणिज (शाम 05:27 पीएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)

सूर्य राशि: मेष चंद्र राशि: कुंभ (रात 10:43 पीएम तक), उसके बाद मीन शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:07 एएम से 04:50 एएम अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम राहुकाल (अशुभ)- दोपहर 03:40 पीएम से शाम 05:21 पीएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 08:55 एएम से 10:36 एएम भद्रा (अशुभ)- शाम 05:27 पीएम से अगले दिन तड़के 04:36 एएम तक

आज का विशेष और उपाय पंचक जारी: आज भी पंचक का प्रभाव बना रहेगा। पंचक के दौरान विशेष वर्जित कार्यों (जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा या नया निर्माण) से बचना चाहिए।

हनुमान जी की पूजा: आज के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शत्रुओं पर विजय और साहस प्रदान करता है। मंगल दोष की शांति के लिए आज के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना शुभ है।

भद्रा काल: शाम 05:27 बजे से भद्रा शुरू हो जाएगी। ध्यान रखें कि भद्रा काल में कोई भी मांगलिक या नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है।

अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई बहुत जरूरी काम है, तो दोपहर 11:51 से 12:45 के बीच संपन्न कर लें।