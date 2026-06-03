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Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

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A copper kalash with a coconut decorated with mango leaves and a message about an auspicious time
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (18:03 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (13:16 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Miracle Plants: ये 9 चमत्कारी पौधे जो बदल देंगे आपकी जिंदगी: सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्राकृतिक खजाना
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
गुरुवार, 4 जून 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त निम्नलिखित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव और जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है।
 
आइए जानते हैं 4 जून 2026 का विस्तृत पंचांग, शुभ समय और राहुकाल की स्थिति:
 

आज का पंचांग: 4 जून 2026

विक्रम संवत: 2083 (सिद्धार्थी)
 
शक संवत: 1948 (परावभ)
 
महीना: ज्येष्ठ अधिकमास (मलमास / पुरुषोत्तम मास)
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: चतुर्थी तिथि- सुबह 10:48 तक (इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ)
 
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र- दोपहर 03:26 तक (इसके बाद श्रवण नक्षत्र)
 
योग: शुक्ल योग- रात 11:58 तक (इसके बाद ब्रह्म योग)
 
करण: बालव- सुबह 10:48 तक (इसके बाद कौलव)
 
सूर्योदय: सुबह 05:23 एएम
 
सूर्यास्त: शाम 07:16 पीएम
 
चंद्रराशि: मकर राशि (दिन-रात)
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

यदि आप आज कोई नया व्यवसाय, धार्मिक कार्य, बड़ा लेन-देन या निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए शुभ समय का सदुपयोग कर सकते हैं:
 
अभिजित मुहूर्त (दिन का सबसे शुभ समय): दोपहर 11:52 से दोपहर 12:48 तक।
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:02 से सुबह 04:42 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:39 से दोपहर 03:35 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:15 से शाम 07:36 तक।
 
अमृत काल: सुबह 09:20 से सुबह 10:52 तक।
 

अशुभ समय (राहुकाल और वर्जित समय)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस समय अवधि में कोई भी नया या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विघ्न आने की आशंका रहती है:
 
राहुकाल: दोपहर 02:03 से शाम 03:47 तक (इस समय विशेष रूप से शुभ कार्यों से बचें)।
 
यमगंड काल: सुबह 05:23 से सुबह 07:07 तक।
 
गुलिक काल: सुबह 08:51 से सुबह 10:35 तक।
 
दिशाशूल: दक्षिण दिशा (यदि आज इस दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से दही या जीरा खाकर निकलें)।
 

आज का विशेष गुरुवार उपाय:

चूंकि आज ज्येष्ठ अधिकमास का गुरुवार है, इसलिए आज भगवान विष्णु के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना और किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करना कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करता है और धन-धान्य की वृद्धि कराता है।ALSO READ: कुंभ राशि पर चल रहा है शनि की उतरती हुई साढ़ेसाती, पढ़ें क्या होगा इसका प्रभाव

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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