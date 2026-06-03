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Miracle Plants: ये 9 चमत्कारी पौधे जो बदल देंगे आपकी जिंदगी: सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्राकृतिक खजाना

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Description of the miraculous plants of pomegranate, hibiscus, amla, basil and baheda in the picture
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 03 Jun 2026 (11:45 IST) Updated Date: Wed, 03 Jun 2026 (12:30 IST)
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Miraculous Plants in Hindi: चमत्कारी पौधों की शक्ति को प्राचीन काल से माना जाता रहा है। प्रकृति ने हमें कई ऐसे पौधे दिए हैं जिनमें केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि अद्भुत औषधीय और मानसिक लाभ भी छिपे हैं। ये चमत्कारी पौधे न सिर्फ घर की शान बढ़ाते हैं, बल्कि हमारी सेहत, मानसिक शांति और भाग्य में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।ALSO READ: Vastu Tips for Plantation: सही दिशा में लगाया गया पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत
 
आयुर्वेद और फेंगशुई जैसी परंपराओं में पौधों को घर और कार्यस्थल में लगाने के लाभ विस्तार से बताए गए हैं। सही पौधा आपके जीवन में ऊर्जा का संचार कर सकता है और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकता है। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो सही पौधों का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण है।
 

अगर आप जीवन की खास समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इन पौधों को अपने घर में जगह दें:

 
1. कर्ज से मुक्ति के लिए: घर में अनार का पौधा लगाएं।
 
2. पैसों की तंगी दूर करने के लिए: नीले फूलों वाली कृष्णकांता की बेल लगाएं।
 
3. पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी वास के लिए: घर के परिसर में बेलपत्र (बिल्व पत्र) का पेड़ लगाएं।
 
4. ग्रह दोष शांति के लिए: राहु दोष के लिए चंदन और शनि की बाधा दूर करने के लिए शमी का पौधा लगाएं।
 
5. घर के क्लेश (लड़ाई-झगड़े) मिटाने के लिए: निर्गुंडी का पौधा लगाने से घर में शांति आती है।
 
6. तरक्की और पॉजिटिव एनर्जी के लिए: किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर बांस (Bamboo) का पेड़ लगाएं।
 
7. बीमारियों को दूर भगाने के लिए: तुलसी, आंवला और बहेड़ा का त्रिकोण घर में बीमारी नहीं आने देता।
 
8. करियर और कानूनी सफलता: गुड़हल का पौधा लगाने से कोर्ट-कचहरी और कानून से जुड़े काम पूरे होते हैं।
 
9. मान-सम्मान और तेज बुद्धि: नारियल का पेड़ मान-प्रतिष्ठा बढ़ाता है और अशोक का वृक्ष बच्चों की बुद्धि तेज करता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत

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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

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