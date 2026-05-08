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2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान

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दूसरा चंद्र ग्रहण 2026
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Fri, 08 May 2026 (16:44 IST) Updated Date: Fri, 08 May 2026 (17:00 IST)
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Partial Lunar Eclipse: वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण सुबह 06:53 से प्रारंभ होगा और सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। राहु और शनि के प्रभाव वाली इस राशि में ग्रहण लगने से मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल के संकेत मिलते हैं। यहाँ इस ग्रहण से जुड़ी मुख्य जानकारी और उन 5 राशियों का विवरण है जिन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
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इन 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

कुंभ राशि में लगने वाला यह ग्रहण निम्नलिखित राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है:
कर्क राशि (Cancer): चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, और ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित होता है। आपको अज्ञात भय और बेचैनी महसूस हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्राओं में सावधानी बरतें।
 
सिंह राशि (Leo): यह ग्रहण आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) को प्रभावित करेगा। जीवनसाथी के साथ विवाद बढ़ सकता है। व्यापारिक साझेदारों के साथ पारदर्शिता रखें, अन्यथा धोखा होने की संभावना है।
 
वृश्चिक राशि (Scorpio): पारिवारिक कलह और संपत्ति को लेकर विवाद होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा सकती है। धैर्य से काम लें।
 
कुंभ राशि (Aquarius): ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर ही होगा। मानसिक तनाव, भ्रम और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं (विशेषकर पैर या नसों में दर्द) परेशान कर सकती हैं। कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें।
 
मीन राशि (Pisces): आपके लिए खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। कानूनी मामलों में उलझने के योग हैं। अनचाही यात्राएं थकान और धन हानि का कारण बन सकती हैं।
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सावधानी के उपाय

ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में ये उपाय बताए गए हैं:
मंत्र जाप: ग्रहण काल के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' या चंद्रमा के बीज मंत्र 'ॐ सों सोमाय नमः' का जाप करें।
दान: ग्रहण समाप्त होने के बाद सफेद वस्तुओं जैसे दूध, दही, चावल या सफेद वस्त्र का दान गरीबों को करें।
हनुमान चालीसा: नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत प्रभावी रहता है।
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विशेष: 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 28 अगस्त वाला यह दूसरा ग्रहण आंशिक होने के बावजूद कुंभ राशि वालों के लिए काफी संवेदनशील रहने वाला है।

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