Mesh Rashi Varshik rashifal 2026 in hindi: मेष राशि 2026 राशिफल: बृहस्पति से मिलेगा साढ़ेसाती को काबू में रखने का उपाय

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (16:32 IST)

Aries zodiac sign Mesh Rashi bhavishyafal 2026 : मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ है। शनि मीन राशि में है, तब तक यह चरण चलेगा। बृहस्पति का गोचर आपके पराक्रम अर्थात तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में होगा फिर पंचम भाव में होगा जिसकी नवम दृष्टि एकादश भाव के राहु और द्वादश भाव के शनि पर रहेगी। जिसके चलते आपको शनि और राहु दोनों से भी अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर सबकुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। चलिये जानते हैं संपूर्ण वर्ष का हाल।

वर्ष 2026 मेष राशि के लिए नौकरी, व्यापार और शिक्षा | Aries job, business and Education Prediction for 2026: 1. नौकरी: पराक्रम का बृहस्पति, फिर चतुर्थ भाव और अंत में पंचम भाव का बृहस्पति आपकी नौकरी में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा। आप नेतृत्व करने की पोजीशन में रहेंगे। सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस या इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों को पदोन्नति या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो यह अच्छा साल है। धैर्यपूर्वक और समर्पण भाव से काम करने पर सफलता चरम पर होगी।

2. कारोबार: शनि के द्वादश भाव में रहने के कारण आपको व्यापार में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि की 9वीं दृष्‍टि भाग्य भाव पर है। हालांकि विदेशी या विदेश से संबंधित कारोबार में लाभ मिल सकता है। बृहस्पति आपके कारोबार की राह को आसान करता रहेगा। कुल मिलाकर आपको मुनाफा होता रहेगा।

3. शिक्षा: वर्ष की शुरुआत से लेकर जून तक एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में समस्या रहेगी। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जून से गुरुजनों व वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलने के कारण शिक्षा में उन्नति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। राहु, केतु और शनि देव शिक्षा से जुड़े मामलों में रुकावट पैदा कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति के उपाय से सबकुछ ठीक रहेगा।

वर्ष 2026 मेष राशि के लिए दांपत्य, परिवार और लव लाइफ | Aries Marriage Life, Family, child and Love Life Prediction for 2026:

1. परिवार: द्वादश भाव के शनि और एकादश भाव के राहु के कारण परिवार में सामंजस्यता को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है परंतु यदि आप बृहस्पति को शुभ और बलवान बनाते हैं तो घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हालांकि जून में बृहस्पति चतुर्थ भाव में जाएगा तब हालात और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे।

2. दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन शानदार रहने वाला है। पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होंगे। हालांकि जीवनसाथी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

3. संतान: पंचम भाव का केतु और एकादश भाव का राहु आपको संतान के प्रति चिंतित कर रहा है। आपको संतान पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

4. लव लाइफ: पंचम भाव का केतु और एकादश भाव का राहु रिश्‍तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है। जून तक लव लाइफ में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी लेकिन बाद में आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। आपको केतु के उपाय करना होंगे।

वर्ष 2026 मेष राशि के लिए आर्थिक हालात और निवेश | Aries financial Prediction for 2026: 1. आय: राहु का आय भाव में रहना शुभ माना जाता है। पराक्रम भाव का बृहस्पति राहु को देख रहा है जिसके चलते आपकी आय में वृद्धि के योग बने रहेंगे। आपको आय के कई अवसर प्राप्त होंगे लेकिन यदि आपने लापरवाही की और परिश्रम से जी चुराया तो फिर आय के मामले में यह वर्ष औसत ही रहेगा। ग्रह गोचर के अनुसार आपको जून तक कड़ी मेहनत करना चाहिए और बचत पर ध्यान देने की जरूरत है।

2. निवेश: आपको भूमि में निवेश करना चाहिए और शेयर बाजार में यदि लंबे समय के लिए निवेश करने की क्षमता रखते हैं तो ही जोखिम लें।

3. प्लानिंग: आपको योजना बनाकर जून तक सभी कार्य को निपटाना होंगे। अभी से बचत पर ध्यान देना होगा और फालतू के खर्चों को एकदम से बंद करना होगा। बेहतर होगा कि आप अपने कार्य पर ही फोकस करें।

वर्ष 2026 मेष राशि वालों की सेहत | Aries Health Prediction for 2026: 1. सेहत: द्वादश भाव से शनि और तीसरे भाव से बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव पर होने के कारण आपको नींद, पैर और हृदय संबंधी समस्या हो सकती है।

2. सावधानी: आपको ज्यादा तेल वाले और ज्यादा नमक वाले खानपान से बचकर रहना होगा। बाहर के खाने को अवॉइड करें। सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा।

3. सलाह: आपको कम से कम 15 से 20 मिनट नियमित रूप से योग या व्यायाम करना होगा। अच्छी नींद लें और अपने खान-पान को नियंत्रित रखें। चांदी के गिलास में पानी पीएं।

मेष राशि के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय | Aries 2026 Remedies upay for 2026 in hindi:- 1. उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 शनिवार शनि मंदिर में छाया दान करें और नित्य हल्दी का तिलक लगाएं। इसी के साथ ही माता तुल्य स्त्री को दूध और चीनी का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा।

2. रत्न: वैसे आपकी राशि का रत्न मूंगा है लेकिन बृहस्पति के बल को बढ़ाने के लिए ज्योतिष की सलाह से पुखराज पहन सकते हैं।

3. धातु: आप अपने शरीर पर सोना धारण कर सकते हैं। 3. लकी नंबर: इस वर्ष आपका लकी नंबर 1, 6 और 9 है।

4. लकी कलर: लकी कलर पीला, नारंगी और क्रीम है। काले और गहरे नीले रंग से बचकर रहें।

5. लकी मंत्र: ऊँ हं हनुमते नम:, इस मंत्र का जाप करते रहें। 6. लकी वार: वैसे आपका लकी वार मंगलवार है लेकिन वर्ष 2026 में आपको गुरुवार का उपवास करते रहना चाहिए।

7. सावधानी: झूठ बोलना और शराब पीना नुकसानदायक हो सकता है। इससे बृहस्पति और शनि का फल खराब हो जाएगा।