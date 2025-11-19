Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 19 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 19 नवंबर 2025 (07:01 IST)

मेष राशि (Aries) Today 19 November horoscope in Hindi 2025 : करियर: किसी नई दिशा में काम करने का मौका मिलेगा। रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। धन: व्यापार से आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आज क्रोध और तनाव से दूर रहें।

वृषभ राशि (Taurus) करियर: वरिष्ठों से मतभेद को शांति से सुलझाएं, वर्ना कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करें। धन: धन, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत के प्रति विशेष सतर्कता रखें। उपाय: श्री गणेश चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini) करियर: नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। व्यापारी जल्दबाज़ी में वित्तीय निर्णय न लें।

लव: प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अच्छा दिन है। धन: आर्थिक मामलों में आपकी सक्रियता बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांति के लिये ध्यान करें। उपाय: पक्षियों को हरी मूंग दाल खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer) करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य व्यवस्था पर ध्यान दें। बॉस की डांट खानी पड़ सकती है।

लव: प्रेमी अपनी बढ़ती भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में दखल बना रहेगा।

स्वास्थ्य: कुछ समय से चल रही पेट संबंधी परेशानी दूर होने से खानपान में सुधार आएगा। उपाय: भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo) करियर: शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी।

लव: प्रेमियों के रिलेशन में स्नेह के मामलों में गति आएगी। धन: कारोबार में योजनानुरूप आगे बढ़ने से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या राशि (Virgo) करियर: कारोबार तथा करियर में कार्यगति थोड़ी धीमी रहेगी।

लव: वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। धन: कारोबार में रुका पैसा प्राप्त होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: कुछ दिन हल्का और संतुलित आहार लें। उपाय: गौ माता को हरा चारा या रोटी खिलाएं।

तुला राशि (Libra) करियर: कारोबार बढ़ाने को लेकर बुद्धिमानी और कूटनीतिक ढंग से निर्णय लेंगे।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। रोमांच और नयापन आएगा। धन: कारोबार के आय में वृद्धि के बेहतर योग हैं।

स्वास्थ्य: माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: देवी मंदिर में गुलाब के फूल अर्पित करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio) करियर: नौकरीपेशा जातक आज जोखिम भरे प्रयासों से दूर रहें।

लव: रिश्तों में तीव्रता रहेगी। पार्टनर के साथ खुलकर बातें करें, समस्या हल होगी। धन: कारोबार से अचानक लाभ के योग हैं। बाहरी ख़र्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत को लेकर ध्यान और विश्राम ज़रूरी है। उपाय: हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius) करियर: करियर के क्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी। साहस और उत्साह बना रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। जल्द ही विवाह की सोचेंगे। धन: आय में जबरदस्त वृद्धि के योग हैं। बाहरी अवसरों का लाभ उठाएं।

स्वास्थ्य: सेहत में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को पीले वस्त्र दान करें।

मकर राशि (Capricorn) करियर: सरकारी कार्य से जुड़े जातक पेशेवर मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे।

लव: अपने लाइफ पार्टनर की महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करें। धन: धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या और आहार को व्यवस्थित रखें। उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius) करियर: कारोबार में टीमवर्क से सफलता मिलेगी। नए विचारों पर काम करें।

लव: मित्रवर्ग के साथ-साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे। धन: आज आपके रुके आर्थिक मामलों को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य: स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। उपाय: गरीबों को भोजन दान करें।

मीन राशि (Pisces) करियर: नौकरीपेशा लोग वाणी पर संयम रखें। कार्यस्थल पर विरोधी प्रबल हो सकते हैं, सावधान रहें।

लव: प्रेम जीवन में हर्ष और आनंद के अवसर बनेंगे। धन: अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। स्वास्थ्य: खानपान में सुधार आएगा और स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा।