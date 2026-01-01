Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (01 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 01 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (07:02 IST)

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 01 January 2026 : करियर: आज साल का पहला दिन कार्यक्षेत्र में सफलता का रहने वाला है। नई परियोजनाओं के लिए अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में गर्मजोशी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी समझ की आवश्यकता है। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश से लाभ हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: नववर्ष आगमन के दिन कार्यक्षेत्र के कार्य में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन दृढ़ता से काम करें तो सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी/प्रेमिका के साथ अच्छे संवाद बनाए रखें। धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द और तनाव से बचने के लिए आराम करें। उपाय: मंदिर के दर्शन करके गाय को घी या आटा खिलाएं।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज नए अवसरों की तलाश करेंगे, नववर्ष आगमन पर सफलता आपके कदम चूमेगी।

लव: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, थोड़ा समय एक-दूसरे के लिए निकालें। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पुराने निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: सामान्य स्वास्थ्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी समस्याओं का ध्यान रखें। उपाय: स्वच्छता बनाए रखें, और हरा रंग पहनें।

4. कर्क (Cancer) करियर: साल 2026 के पहले दिन काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत से सुधार होगा।

लव: आज अपने साथी के साथ खास पल बिताएंगे। धन: वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी। बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम की आवश्यकता है। उपाय: आज चांदी की वस्तु खरीदें तथा खाद्य सामग्री दान करें।

5. सिंह (Leo) करियर: नववर्ष की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में नए अवसर आएंगे, सफलता का मार्ग खुलेगा।

लव: प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन समाधान निकल आएगा। धन: आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक दिन है, खर्च पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। उपाय: सूर्यमंत्र का जाप करें और तांबे की धातु का उपयोग करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज कार्य में निरंतरता बनाए रखें, सफलता अवश्य मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखें, थोड़ी समझदारी की जरूरत है। धन: धन लाभ होगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें।

7. तुला (Libra) करियर: नववर्ष आगमन में कार्य में स्थिरता और सफलता मिलेगी। अपने प्रयासों से अवसर प्राप्त करें।

लव: प्रेम में सच्चाई और विश्वास की आवश्यकता है। धन: आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: सफेद रंग के कपड़े पहनें और दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: साल की शुरुआत कार्य में उन्नति से होगी, लेकिन काम का दबाव अधिक बना रहेगा।

लव: प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। धन: वित्तीय दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा। जोखिम से बचें।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन संयम बरतें। उपाय: जल में नमक डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें।

9. धनु (Sagittarius) करियर: आज आपके काम में बदलाव आ सकता है, लेकिन यह सकारात्मक होगा।

लव: प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखें। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और नए स्रोतों से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: शरीर में कुछ थकान महसूस हो सकती है, आराम करें। उपाय: ताजे फूलों का दान करें और गुनगुना पानी पिएं।

10. मकर (Capricorn) करियर: हर क्षेत्र के जातक को आज कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन सब्र और मेहनत की आवश्यकता है।

लव: रिश्ते में तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद से समाधान होगा। धन: धन का लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, योग करें। उपाय: हल्दी का दान करें और काले रंग से बचें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: नववर्ष 2026 का पहले दिन आपको कार्यक्षेत्र में नई दिशा मिलेगी, सफलता आपके साथ है।

लव: प्रेम जीवन में मिठास रहेगी, अच्छे पल एक-दूसरे के साथ बिताएं। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करें।

स्वास्थ्य: स्वस्थ जीवन के लिए ध्यान और योग को अपनाएं। उपाय: हरा रंग पहनें और पंखे का दान करें।

12. मीन (Pisces) करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से संभाल लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन सामंजस्य बनाए रखें। धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें।