Sixth Bada Mangal: छठवें बड़े मंगल पर राशिनुसार करें ये चमत्कारी उपाय, मिलेगी बजरंगबली की कृपा

Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (11:55 IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 (12:03 IST)
Miraculous remedies according to zodiac sign:
ज्येष्ठ मास में आने वाले सभी मंगलवारों को 'बड़ा मंगल' या 'बुढ़वा मंगल' कहा जाता है। यह समय हनुमान जी की आराधना के लिए परम फलदायी माना गया है। खासकर छठवें बड़े मंगल पर यदि आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष और अचूक उपाय करते हैं, तो पवनपुत्र हनुमान की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट, रोग और आर्थिक तंगियां दूर हो सकती हैं। इस बार छठवां बड़ा मंगल 9 जून 2026, दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है।ALSO READ: Bada Mangal 2026: क्यों लिया था बजरंगबली ने वृद्ध वानर का रूप? पढ़ें रोंगटे खड़े करने वाली 3 पौराणिक कथाएं
आइए जानते हैं छठवें बड़े मंगल पर राशि अनुसार किए जाने वाले चमत्कारी उपाय:
छठा बड़ा मंगल (9 जून 2026): 12 राशियों के उपाय
1. मेष राशि (Aries)
मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, जिनका हनुमान जी से गहरा संबंध है।
उपाय: इस दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें।
लाभ: कर्ज से मुक्ति मिलेगी और कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी।
2. वृषभ राशि (Taurus)
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर (चोला) अर्पित करें।
लाभ: मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी।
3. मिथुन राशि (Gemini)
उपाय: हनुमान जी के सामने बैठकर 'किष्किंधा कांड' का पाठ करें और उन्हें हरी इलायची अर्पित करें।
लाभ: व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
4. कर्क राशि (Cancer)
उपाय: हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाएं और मंदिर में लाल रंग की ध्वजा (झंडा) दान करें।
लाभ: सेहत में सुधार होगा और अज्ञात भय या नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी।
5. सिंह राशि (Leo)
उपाय: हनुमान जी के सम्मुख दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें लाल गुलाब की माला चढ़ाएं।
लाभ: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे।
6. कन्या राशि (Virgo)
उपाय: तुलसी के 11 पत्तों पर चंदन से 'श्री राम' लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें (ध्यान रहे पत्ते खंडित न हों)।
लाभ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
7. तुला राशि (Libra)
उपाय: इस दिन हनुमान जी को बनारसी पान का बीड़ा (बिना तंबाकू, सुपारी और चूने वाला) अर्पित करें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं, इसलिए यह दिन आपके लिए बेहद खास है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जप करें।
लाभ: शत्रुओं पर विजय मिलेगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी।
9. धनु राशि (Sagittarius)
उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं और उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
लाभ: ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होगी, साथ ही करियर में नए अवसर मिलेंगे।
10. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि पर शनि देव का प्रभाव रहता है, और हनुमान जी की पूजा से शनि दोष शांत होता है।
उपाय: बड़े मंगल के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान अष्टक का पाठ करें।
लाभ: शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और काम बनने लगेंगे।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल दान करें और गरीबों को मीठी पूरी या भोजन कराएं।
लाभ: आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और दुर्घटनाओं से रक्षा होगी।
12. मीन राशि (Pisces)
उपाय: हनुमान जी को सवा किलो बूंदी का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप लोगों में बांट दें।
लाभ: अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और मन को असीम शांति मिलेगी।
महा-कल्याणकारी टिप: राशि चाहे कोई भी हो, छठवें बड़े मंगल के दिन किसी भी हनुमान मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंदों को ठंडा पानी, शरबत या मौसमी फल दान करने से बजरंगबली अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
जय श्री राम! जय बजरंगबली!
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