सब हेडिंग: दैनिक राशिफल: 10 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 10 June 2026 horoscope in Hindi : आज 10 जून 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

1. मेष (Aries) करियर: ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। लव: पार्टनर के साथ हल्का-फुल्का हंसी-मजाक होगा।

धन: पुराने निवेश से लाभ संभव। स्वास्थ्य: मांसपेशियों में खिंचाव, भारी सामान न उठाएं। उपाय: हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाएं।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार में नए सौदे लाभकारी, नौकरी में प्रमोशन के संकेत है। लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, शाम को डेट पर जा सकते हैं।

धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग। स्वास्थ्य: मानसिक शांति और ऊर्जा बनी रहेगी। उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें। लव: पार्टनर की भावनाओं को समझें, जिद न करें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: पेट खराब होने की संभावना है। उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: शेयर बाजार से लाभ संभव, विशेषज्ञ सलाह लें। स्वास्थ्य: माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: नेतृत्व क्षमता काम आएगी, रुके प्रोजेक्ट्स में गति मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा की योजना सफल होगी। धन: कारोबार में नए आय के स्रोत खुलेंगे। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द संभव।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। 6. कन्या (Virgo) करियर: नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उत्तम दिन है।

लव: सिंगल्स को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। धन: कारोबारी अधिक फिजूलखर्ची से बचें। स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान हो तो आराम करें।

उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं। 7. तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर आपके मेहनत की सराहना होगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध सुधरेंगे। धन: व्यापारिक यात्रा लाभदायक, आज धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: योग और व्यायाम पर ध्यान दें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र की जटिल समस्याओं का समाधान संभव होगा।

लव: लव पार्टनर से बहस हो सकती है, धैर्य रखें। धन: किसी भी निवेश से पहले दस्तावेज़ ठीक से पढ़ लें।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें। उपाय: हनुमान अष्टक का पाठ करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता के संकेत प्राप्त होंगे।

लव: प्रेमी के साथ समय बिताने का अवसर। धन: आकस्मिक धन प्राप्ति के योग। स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से राहत।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

10. मकर (Capricorn) करियर: राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिये दिन लाभकारी रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ सामंजस्य में कुछ दिक्कत होगी। धन: प्रॉपर्टी के काम में रुकावट आयेगी, धैर्य बनाकर रखें।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम से बचें। उपाय: हनुमान मंदिर में सरसों का तेल का दीया अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius) करियर: करियर बनाने के इच्छुक जातक को विदेश संबंधी काम में लाभ होगा।

लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन यादगार बना रहेगा। धन: कारोबारी मित्र से आज आर्थिक लाभ संभव।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेंगे। उपाय: काले तिल का दान करें। 12. मीन (Pisces) करियर: ऑफिस में नए अधिकार मिल सकते हैं।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन: धन लेन-देन में सावधानी। स्वास्थ्य: गले की समस्या, ठंडा पानी न पिएं।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल बांटें।