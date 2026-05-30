Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मई, 2026)
दैनिक राशिफल: 30 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 30 May 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Fri, 29 May 2026 (15:24 IST)
1. मेष (Aries)
Today 30 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आपके काम में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: साथी के साथ मधुरता बनी रहेगी।
धन: अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: हल्की थकान महसूस हो सकती है।
2. वृष (Taurus)
करियर: नए अवसरों में सफलता और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद और आराम लाभकारी रहेगा।
उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में काम सफल रहेगा।
लव: रिश्तों में हल्की खटास हो सकती है, संवाद बनाए रखें।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में समस्या हो सकती है।
उपाय: पीले फूल किसी मंदिर में चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: टीम वर्क में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: निवेश और लेन-देन सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: घर में लक्ष्मी जी का ध्यान और दीपक जलाना लाभदायक रहेगा।
5. सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व की भूमिका में सफलता मिलेगी।
लव: साथी के साथ संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें।
उपाय: गुरुवार को हल्दी का दान करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: आपको मेहनत का फल मिलेगा।
लव: परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्य में सफलता, निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: नए आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन दें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: चुनौतियां आएंगी, धैर्य और समझदारी जरूरी रहेगी।
लव: सिंगल राशियों के लिए प्रेम संबंध शुभ रहेगा।
धन: निवेश में लाभ संभव।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नए विचार और योजनाएं लाभकारी बने रहेंगे।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या अपच हो सकता है।
उपाय: गुरुवार को हनुमान जी को चने अर्पित करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंध में समझदारी और संवाद जरूरी।
धन: निवेश से लाभ होगा।
स्वास्थ्य: रीढ़ और मांसपेशियों का ध्यान रखें।
उपाय: शनिवार को काली वस्तु या अन्न दान करें।
11. कुम्भ (Aquarius)
करियर: नए विचार और योजना लाभकारी साबित होंगे।
लव: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आय बढ़ेगी, खर्च संतुलित रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान कम करने के लिए ध्यान लाभकारी।
उपाय: हरे पौधे लगाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्य में सहयोग और स्थिरता बनी रहेगी।
लव: रिश्तों में विश्वास बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और पेट का ध्यान रखें।
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