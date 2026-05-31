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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 31 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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Image giving the message of daily horoscope 2026 with the help of both palms along with 12 zodiac signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 30 May 2026 (15:23 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 31 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। 
लव: सिंगल जातकों के जीवन में नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द और आंखों में थकान रह सकती है।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: June 2026 Monthly Horoscope: मासिक राशिफल जून 2026: 12 राशियों की भविष्यवाणी, जानें भाग्य, आर्थिक स्थिति और जीवनशैली
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज सोना खरीदना आपके लिए समृद्धि लाएगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी हो सकती है। 
उपाय: लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: मीडिया और कला क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा है।
लव: लव लाइफ में मधुरता आएगी। 
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। 
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में ईमानदारी बरतें। 
धन: धन का आगमन होगा लेकिन हाथ में रुकेगा नहीं। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे।
लव: पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा।
धन: आज किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। 
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। 
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें। 
लव: वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: थकान और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चीनी या चावल का दान करें।ALSO READ: अधिकमास की भानु सप्तमी 2026 कब है? जानें तिथि, महत्व, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के उपाय
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: तकनीक और शोध क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में किसी तीसरे का हस्तक्षेप न होने दें। 
धन: भविष्य के लिए बचत योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। 
धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। 
स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी। 
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: व्यापारियों को आज बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
लव: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है। 
धन: पुराने निवेश से लाभ होगा। 
स्वास्थ्य: घुटनों या जोड़ों में दर्द रह सकता है। मालिश करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
धन: खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: लेखन क्षेत्र के लोगों को सम्मान मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 
धन: उधार लेन-देन से आज बचना चाहिए। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
उपाय: शनिवार को तिल का दान करें।ALSO READ: Weekly Numerology Horoscope 1-7 June 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल, जानें किस मूलांक की चमकेगी किस्मत?
 

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