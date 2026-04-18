Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 18 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:33 IST)
1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 18 April 2026: करियर: कारोबार में नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।
धन: लेन-देन संबंधी कागजात ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में वरिष्ठों से बहस करने से बचें।
लव: पार्टनर संग रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: आज सफ़ेद वस्त्र पहनें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभप्रद रहेगी।
लव: प्रेमीसंग पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है।
धन: शेयर बाजार से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: शिक्षा जे जुड़ें छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।
धन: आज उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ रोमांस बना रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब हो सकता है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: नई नौकरी के अधूरे काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।
धन: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरी में टीम वर्क पर ध्यान दें।
लव: लव लाइफ में बोलचाल संभव है।
धन: आज कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कलीग्स के साथ मिलकर काम पर फोकस करें।
लव: प्रेमी पर विश्वास ही रिश्ते की नींव है।
धन: धन निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर तथा व्यापार से खुशखबरी मिल सकती है।
लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
धन: संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: विदेश में व्यापार या नौकरी की इच्छा रखने वाले आलस्य का त्याग करें।
लव: पार्टनर के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं।
धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे।
लव: अविवाहितों के लिए शादी की बात चल सकती है।
धन: भविष्य के लिए धन संचय होगा।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, संगीत सुनें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांति से काम लें।
धन: किसी को दिया हुआ ऋण वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: संभलकर चलें, चोट लगने की संभावना है।
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