Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 18 April 2026: करियर: कारोबार में नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा। धन: लेन-देन संबंधी कागजात ध्यान से पढ़ें। स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: ऑफिस में वरिष्ठों से बहस करने से बचें। लव: पार्टनर संग रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। उपाय: आज सफ़ेद वस्त्र पहनें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभप्रद रहेगी। लव: प्रेमीसंग पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है।

धन: शेयर बाजार से लाभ संभव है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें। उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer) करियर: शिक्षा जे जुड़ें छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी।

धन: आज उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। उपाय: शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे। लव: जीवनसाथी के साथ रोमांस बना रहेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य: आज पेट खराब हो सकता है। उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

6. कन्या (Virgo) करियर: नई नौकरी के अधूरे काम पूरे होंगे। लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें।

7. तुला (Libra) करियर: नौकरी में टीम वर्क पर ध्यान दें। लव: लव लाइफ में बोलचाल संभव है।

धन: आज कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।

उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कलीग्स के साथ मिलकर काम पर फोकस करें।

लव: प्रेमी पर विश्वास ही रिश्ते की नींव है। धन: धन निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें। स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: करियर तथा व्यापार से खुशखबरी मिल सकती है।

लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। धन: संपत्ति में निवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य: सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें। 10. मकर (Capricorn) करियर: विदेश में व्यापार या नौकरी की इच्छा रखने वाले आलस्य का त्याग करें।

लव: पार्टनर के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे।

लव: अविवाहितों के लिए शादी की बात चल सकती है। धन: भविष्य के लिए धन संचय होगा। स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, संगीत सुनें।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें। 12. मीन (Pisces) करियर: ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।

लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांति से काम लें। धन: किसी को दिया हुआ ऋण वापस मिल सकता है।