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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 18 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक भविष्यफल का सुंदर फोटो
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (07:02 IST) Updated Date: Fri, 17 Apr 2026 (14:33 IST)
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1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 18 April 2026:  करियर: कारोबार में नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।
लव: प्रेमी साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा।
धन: लेन-देन संबंधी कागजात ध्यान से पढ़ें।
स्वास्थ्य: व्यायाम पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।ALSO READ: महाविनाश का संकेत! भविष्य मालिका और कालज्ञानम की समान 6 भविष्यवाणियां, जो अब हो रही हैं सच
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में वरिष्ठों से बहस करने से बचें।
लव: पार्टनर संग रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: आज सफ़ेद वस्त्र पहनें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: व्यापार में नई साझेदारी लाभप्रद रहेगी। 
लव: प्रेमीसंग पुरानी बातों को लेकर अनबन हो सकती है।
धन: शेयर बाजार से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: शिक्षा जे जुड़ें छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। 
धन: आज उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ रोमांस बना रहेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज पेट खराब हो सकता है।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: नई नौकरी के अधूरे काम पूरे होंगे।
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: कर्ज से मुक्ति मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।ALSO READ: जैन धर्म में अक्षय तृतीया मनाने के 10 कारण जानें

 

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरी में टीम वर्क पर ध्यान दें।
लव: लव लाइफ में बोलचाल संभव है।
धन: आज कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को चावल का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कलीग्स के साथ मिलकर काम पर फोकस करें।
लव: प्रेमी पर विश्वास ही रिश्ते की नींव है।
धन: धन निवेश करने से पहले किसी से सलाह लें।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: करियर तथा व्यापार से खुशखबरी मिल सकती है।
लव: घर में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी। 
धन: संपत्ति में निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: मंदिर में चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: विदेश में व्यापार या नौकरी की इच्छा रखने वाले आलस्य का त्याग करें।
लव: पार्टनर के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। 
धन: घर-बाहर के फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से राहत मिलेगी।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में बाहरी क्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे।
लव: अविवाहितों के लिए शादी की बात चल सकती है। 
धन: भविष्य के लिए धन संचय होगा।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचें, संगीत सुनें।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: ऑफिस के काम के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।
लव: लव पार्टनर के साथ बातचीत में शांति से काम लें।
धन: किसी को दिया हुआ ऋण वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: संभलकर चलें, चोट लगने की संभावना है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: कल्कि अवतार और तीसरा विश्व युद्ध: क्या दोनों का है कनेक्शन? कब और कैसे होंगे ये बड़े घटनाक्रम
 

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