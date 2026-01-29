Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today Horoscope Rashifal 29 January 2026 ; करियर: आज काम में तेजी रहेगी। नए फैसले लेने का मन करेगा।

लव: रिश्तों में जोश रहेगा, लेकिन बातों में संयम जरूरी है। धन: आमदनी ठीक रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: कामकाज स्थिर रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ें। लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।

धन: धन से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें। उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी में बातचीत और समझदारी से काम बनेगा। लव: मन की बात कहने का सही समय है।

धन: खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: नींद पूरी लें। उपाय: तुलसी को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।

धन: धन स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें। उपाय: शिव जी का स्मरण करें।

सिंह (Leo) करियर: आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी। धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है। स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य को जल दें। कन्या (Virgo) करियर: ऑफिस के कार्य में बारीकियों पर ध्यान देने से लाभ होगा।

लव: प्रेम रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें। स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। तुला (Libra) करियर: कारोबार में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम जीवन असंतुलित रहेगा, तनाव से बचें। धन: कारोबारियों की आमदनी ठीक रहेगी। निवेश की सोचेंगे।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल की गोपनीय बातों को किसी से साझा न करें।

लव: तनाव देने वाली भावनाओं में बहने से बचें। धन: कारोबार से धन लाभ संभव है। स्वास्थ्य: बढ़ते ब्लड प्रेशर पर आज ध्यान दें।

उपाय: शनिदेव का स्मरण करें। धनु (Sagittarius) करियर: कारोबार में नई दिशा या अवसर मिल सकता है।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह और खुशियां बनी रहेंगी। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें। मकर (Capricorn) करियर: नौकरी कर रहे जातकों की मेहनत अब रंग लाएगी।

लव: प्रेम रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी। धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: आज जोड़ों या आंख में दर्द संभव है।

उपाय: विष्णु जी का ध्यान करें। कुंभ (Aquarius) करियर: व्यापार में नई सोच अपनाने से काम बनेगा।

लव: आज भावनात्मक संतोष मिलेगा। धन: आज खर्च अचानक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु सुबह की सैर करें।

उपाय: किसी असहाय की मदद करें। मीन (Pisces) करियर: रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

लव: पारिवारिक रिश्तों में समझ बढ़ेगी। धन: बढ़ते कारोबार से धन की बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।