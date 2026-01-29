Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जनवरी, 2026)
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 29 January 2026 ; करियर: आज काम में तेजी रहेगी। नए फैसले लेने का मन करेगा।
लव: रिश्तों में जोश रहेगा, लेकिन बातों में संयम जरूरी है।
धन: आमदनी ठीक रहेगी, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: कामकाज स्थिर रहेगा, धैर्य से आगे बढ़ें।
लव: परिवार और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा।
धन: धन से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है।
स्वास्थ्य: खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: नौकरी में बातचीत और समझदारी से काम बनेगा।
लव: मन की बात कहने का सही समय है।
धन: खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी लें।
उपाय: तुलसी को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।
लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा।
धन: धन स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: शिव जी का स्मरण करें।
सिंह (Leo)
करियर: आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: सूर्य को जल दें।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस के कार्य में बारीकियों पर ध्यान देने से लाभ होगा।
लव: प्रेम रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।
धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: कारोबार में टीमवर्क से सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन असंतुलित रहेगा, तनाव से बचें।
धन: कारोबारियों की आमदनी ठीक रहेगी। निवेश की सोचेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से आज दूर रहें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल की गोपनीय बातों को किसी से साझा न करें।
लव: तनाव देने वाली भावनाओं में बहने से बचें।
धन: कारोबार से धन लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: बढ़ते ब्लड प्रेशर पर आज ध्यान दें।
उपाय: शनिदेव का स्मरण करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: कारोबार में नई दिशा या अवसर मिल सकता है।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह और खुशियां बनी रहेंगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति रहेगी।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरी कर रहे जातकों की मेहनत अब रंग लाएगी।
लव: प्रेम रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: आज जोड़ों या आंख में दर्द संभव है।
उपाय: विष्णु जी का ध्यान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: व्यापार में नई सोच अपनाने से काम बनेगा।
लव: आज भावनात्मक संतोष मिलेगा।
धन: आज खर्च अचानक बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु सुबह की सैर करें।
उपाय: किसी असहाय की मदद करें।
मीन (Pisces)
करियर: रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।
लव: पारिवारिक रिश्तों में समझ बढ़ेगी।
धन: बढ़ते कारोबार से धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।