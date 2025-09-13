Hanuman Chalisa

6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम

नई दिल्ली , शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (16:52 IST)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।
ALSO READ: Maruti Victoris हुई पेश, Hyundai Creta और Kia Seltos को देगी टक्कर, कीमत और फीचर्स को लेकर कंपनी ने क्या बताया
अरबेनिया के दाम 2.47 लाख से 6.81 लाख रुपए तक और गुरखा के 92.9 हजार से 1.25 लाख रुपए तक कम किए गए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। उसने कहा कि वह जीएसटी के तहत करों में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को दे रही है।
ALSO READ: Alto और Wagon R होगी देश की सबसे सस्ती कार, क्या है GST का गणित
फोर्स मोटर्स के प्रबंध निदेशक प्रासन फिरोदिया ने वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परिवहन साधनों के विभिन्न सेग्मेंट में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षतिपूर्ति उपकर सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस ढांचागत बदलाव से त्योहारी मौसम में मांग में वृद्धि होगी। Edited by : Sudhir Sharma

