6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।
अरबेनिया के दाम 2.47 लाख से 6.81 लाख रुपए तक और गुरखा के 92.9 हजार से 1.25 लाख रुपए तक कम किए गए हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। उसने कहा कि वह जीएसटी के तहत करों में कटौती का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को दे रही है।
फोर्स मोटर्स के प्रबंध निदेशक प्रासन फिरोदिया ने वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परिवहन साधनों के विभिन्न सेग्मेंट में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि राजस्व क्षतिपूर्ति उपकर सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस ढांचागत बदलाव से त्योहारी मौसम में मांग में वृद्धि होगी।