6 लाख तक घटे Force Motors के गाड़ियों के दाम, कौनसे मॉडल के कितने घटे दाम

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपए तक कम करने की घोषणा की। कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपए से 4.52 लाख रुपए तक कम की गई है। ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपए से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपए से 2.66 लाख रुपए तक कम किए गए हैं।