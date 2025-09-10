Biodata Maker

Yamaha की बाइक्स हुई इतनी सस्ती की यकीन करना मुश्किल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:29 IST)
Yamaha bikes rates : GST में कटौती के ऐलान के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कीमतों को घटाने का ऐलान किया है। इसी बीच यामाहा (Yamaha) ने भी अपनी बाइक्स की कीमतों को घटाने की घोषणा की है। इंडिया यामाहा मोटर ने मंगलवार को अपनी मोटरसाइकिलों के दाम 17,581 रुपए तक घटाने की घोषणा की है। कीमतों में ये कटौती 22 सितंबर से लागू होगा।
कंपनी ने बताया कि आर15 की कीमत 17,581 रुपए घटकर 1,94,439 रुपए हो जाएगी। एमटी15 की कीमत में 14,964 रुपये, एफजेड-एस एफआई हाइब्रिड में 12,031 रुपए और एफजेड-एक्स हाइब्रिड में 12,430 रुपए की कटौती की गई है। एयरॉक्स 155 वर्जन एस के दाम अब 12,753 रुपए, रेजेडआर के 7,759 रुपए और फसिनो के 8,509 रुपए कम हो जाएंगे।
 
यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के चेयरमैन इतारू ओतानी ने दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर कम करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इससे त्योहारों के दौरान दोपहिया वाहनों की मांग बढ़ेगी। इससे ग्राहकों को लाभ होगा और इस उद्योग को सकारात्मक गति मिलेगी।

कौनसी बाइक के कितने घटे दाम

1. Yamaha R15 की कीमतें 17,581 रुपए कम होंगी। अब बाइक की कीमत 1,94,439 रुपए। 
2. Yamaha MT-15 की कीमतों में 14,964 रुपए की कटौती। 1,65,536 रुपए है दाम। 
3. Yamaha FZ-S Fi Hybrid की कीमतों में 12,031 की कटौती। 
4. Yamaha FZ-X Hybrid के दाम में 12,430 की कटौती।  
5. Yamaha Aerox 155 Version S के दामों में 12,753 की कटौती। 
6. Yamaha RayZR के दामों में 7,759 रुपए की कटौती। 
7. Yamaha Fascino की कीमत में 8,509  की कटौती। 
Edited by : Sudhir Sharma

