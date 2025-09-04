Car, bikes GST new slabs explained: छोटी कारों पर 60000 रुपए की बचत, Honda Shine, Activa होंगी सस्ती, लग्जरी कारों पर क्या पड़ेगा असर, समझिए पूरा गणित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जीएसटी में बदलावों का ऐलान किया। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ी राहत मिलेगी। नए जीएसटी में गाड़ियों और दोपहिया वाहनों पर टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे में मिडिल क्लास परिवारों के लिए कार खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। मारुति ऑल्टो, स्विफ्ट और टाटा नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियों पर लोगों को बड़ा फायदा होगा। 1,200cc तक की पेट्रोल और 1,500cc तक की डीजल कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कार खरीदने में करीब 60,000 रुपए तक की बचत हो सकेगी।

नए ऐलानों के मुताबिक छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।22 सितंबर से नया फैसला लागू होगा। तिपहिया वाहन पर 28 प्रतिशत से कर घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। सभी ऑटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू की गई है। 350cc तक की बाइक्स जैसे होंडा शाइन और एक्टिवा अब सस्ती हो जाएंगी। वहीं बसें, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे कॉमर्शियल व्हीकल्स भी 18% GST स्लैब में आ गए हैं। इससे परिवहन लागत कम होने की संभावना है, जिसका फायदा आम जनता को भी मिल सकता है।

40 प्रतिशत के बाद भी सस्ती रहेंगी लक्जरी कारें

ऑटो सेक्टर के जानकारों के मुताबिक नए ऐलान से लग्जरी कारों की कीमतों में बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 से लग्जरी कारों पर टैक्स सिस्टम बदल दिया है। पहले इन पर 28% GST के साथ 17-22% तक सेस भी लगता था, जिससे कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था। नए नियम के मुताबिक सिर्फ 40% GST लिया जाएगा और सेस पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर मर्सिडीज की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो पहले उस पर लगभग 50 लाख रुपये टैक्स देना पड़ता था। अब यही टैक्स करीब 40 लाख रुपए तक सीमित हो सकता है। यानी लग्जरी गाड़ियां थोड़ी सस्ती होंगी, लेकिन कीमतों में बड़ा अंतर नहीं आएगा। Edited by : Sudhir Sharma