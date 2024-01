पीएम मोदी पर टिप्पणी: भारत में कड़ी प्रतिक्रिया से बैकफ़ुट पर मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार, अब तक क्या हुआ?

Maldives' Muizzu government on backfoot due to strong reaction in India : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव सरकार की मंत्री मरियम शिउना और दूसरे नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर सरहद के आर पार पारा चढ़ा हुआ है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से लगातार पटरी से उतरते दिख रहे दोनों देशों के रिश्तों के लिए इन बयानों को बड़ा झटका बताया जा रहा है।