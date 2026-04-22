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इजराइल के नेतिवोट में मधुमक्खियों का हमला: तबाही का संकेत या प्राकृतिक बदलाव?

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bee atteck Netivot Israel
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (15:20 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (15:31 IST)
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सबसे पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इजराइल में मधुमक्खियों या कौवों का दिखना एक प्राकृतिक घटना (Swarming) है, जो अक्सर वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) के दौरान होती है। हालाँकि, सोशल मीडिया पर इसे अक्सर धार्मिक भविष्यवाणियों से जोड़कर सनसनी फैला दी जाती है। वर्तमान में (अप्रैल 2026), इजराइल के नेतिवोट और तेल अवीव जैसे शहरों में मधुमक्खियों के झुंड देखे जाने की खबरें चर्चा में हैं, लेकिन वैज्ञानिक इसे पारिस्थितिक तंत्र (Ecological balance) में बदलाव मानते हैं।
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घटना का विवरण:

हाल ही में दक्षिण इजराइल के नेतिवोट (Netivot) शहर में मधुमक्खियों के एक विशाल झुंड ने दस्तक दी है। शहर के शॉपिंग सेंटर्स, रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर हजारों मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा गया। नेतिवोट के साथ-साथ तेल अवीव और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों से भी ऐसी ही असामान्य गतिविधियों की रिपोर्ट सामने आई हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और अपने घरों व दुकानों के खिड़की-दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है।
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धार्मिक मान्यताएं और चर्चा:

इजराइल में होने वाली इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद धार्मिक हलकों में इसे बाइबिल और कुरान की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखा जा रहा है। लोग इसे केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना मानने के बजाय 'दैवीय संकेत' के रूप में देख रहे हैं।
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प्रमुख संकेत और भविष्यवाणियां:

कौवों का झुंड: मधुमक्खियों के इस हमले से पहले तेल अवीव के आसमान में कौवों के बड़े झुंड देखे गए थे। इस घटना ने धार्मिक व्याख्याओं को और अधिक बल दिया है।
 
दूध और शहद की भूमि: बाइबिल में इजराइल को "दूध और शहद की भूमि" के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि यहाँ मधुमक्खियों की असामान्य गतिविधि देश की समृद्धि या आने वाले किसी बड़े संकट का पूर्व-संकेत हो सकती है।
 
निर्गमन (Exodus 23:28): बाइबिल के 'एक्सोडस' अध्याय में उल्लेख है कि ईश्वर शत्रुओं को भगाने के लिए 'हॉर्नेट' (ततैया या डंक मारने वाले कीटों) को भेजेंगे। वर्तमान युद्ध की स्थिति को देखते हुए कई लोग इसे इजराइल की दैवीय सुरक्षा का संकेत मान रहे हैं।
 
अंत समय के संकेत (End Times): ईसाई और यहूदी धर्मशास्त्रों के अनुसार, 'महा-क्लेश' (Great Tribulation) या अंत समय से पहले प्रकृति में उथल-पुथल मचेगी। टिड्डियों का दल, मधुमक्खियों का हमला और समुद्र के रंग में बदलाव को इसी श्रेणी में रखा जाता है।
 
यशायाह (Isaiah 7:18) का हवाला: कई लोग यशायाह 7:18 का संदर्भ दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रभु मिस्र की मक्खियों और अश्शूर की धुमक्खियों को 'सीटी बजाकर' बुलाएंगे। यह पद परमेश्वर के न्याय और सेनाओं के आक्रमण को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है।
 
कुरान का संदर्भ (सूरह अल-अराफ 7:133): इस्लाम में भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र मिलता है। सूरह अल-अराफ के अनुसार, अल्लाह ने अहंकारी और अपराधियों को चेतावनी देने के लिए तूफान, टिड्डियों, जुओं, मेंढकों और खून की निशानियां भेजी थीं। लोग वर्तमान स्थिति को इसी तरह की एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं।
 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण:

विज्ञान के अनुसार, मधुमक्खियों का इस तरह झुंड में निकलना 'स्वार्मिंग' कहलाता है। जब एक छत्ता बहुत बड़ा हो जाता है, तो रानी मधुमक्खी आधे झुंड के साथ नए घर की तलाश में निकलती है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन, फूलों की कमी या मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन के कारण भी उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है।
 

निष्कर्ष:

यद्यपि धार्मिक आस्था रखने वाले लोग इसे तबाही या दैवीय न्याय का संकेत मान रहे हैं, वैज्ञानिक इसे प्रकृति के बदलते चक्र का हिस्सा मानते हैं। भौगोलिक और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण इजराइल में ऐसी हर घटना वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है।

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