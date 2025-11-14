सुर से लेकर सत्‍ता तक पहुंचने वाली मिथिला की आवाज, जानिए कौन हैं मैथिली ठाकुर?

कुछ साल पहले ही अपनी गायकी और लोकगीतों से चर्चा में आई मिथिला की आवाज मैथिली ठाकुर अब बिहार की सत्‍ता का हिस्‍सा होंगी। अपनी गायिकी की वजह से वे पहले से ही प्रसिद्ध हैं, मैथिली ठाकुर सुरों की दुनिया से निकलकर राजनीति (सत्‍ता) के गलियारों तक पहुंचने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ से न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है।





पर अब वे राजनीतिक गलियारों में अपने सुर साधने की कोशिश करेंगी। सत्‍ता के इस सफर में कितना सफल हो पाएगीं यह तो वक्‍त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार चुनाव में उनकी जीत तकरीबन तय हो गई है। जानते हैं कौन हैं मैथिली ठाकुर।





मैथिली ठाकुर कौन हैं? (Who is Maithili Thakur?)

मैथिली वह बिहार के मधुबनी जिले से आती हैं और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ी हुई हैं। वह मुख्य रूप से मैथिली लोकगीत (जैसे सोहर, झूमर, चैती), भजन और पारंपरिक भारतीय संगीत और गायन के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपने दोनों भाई-बहन, ऋषभ ठाकुर (तबला/परकशन) और अयाची ठाकुर (हारमोनियम/गायन) के साथ मिलकर संगीत की त्रयी बनाई है, जो सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय है।





प्रसिद्धि और यात्रा : इंडियन आइडल जूनियर (2011): उन्होंने अपने करियर की शुरुआत इसी रियलिटी शो से की थी। राइजिंग स्टार (2017) के रियलिटी शो की फाइनलिस्ट थीं, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। YouTube और Facebook पर उनके पारंपरिक लोक गीतों और भजनों के वीडियो को करोड़ों (Millions) में व्यूज मिलते हैं, जिससे वह कम समय में ही एक बहुत बड़ी ऑनलाइन हस्ती बन गईं। उन्हें संगीत में उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैथिली ठाकुर का सुर से सत्‍ता तक पहुंचने का उनका ये सफर हालिया सरकारी और सार्वजनिक भूमिकाओं से है, न कि सक्रिय राजनीति (चुनाव लड़ने) से।





बिहार की ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador of Bihar): उन्हें बिहार के लोक संगीत और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य खादी और हस्तशिल्प की ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।





चुनाव आयोग का आइकन (State Icon of Election Commission): 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने उन्हें बिहार का 'स्टेट आइकन' (State Icon) नियुक्त किया।

