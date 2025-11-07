औरंगबाद में पीएम मोदी ने बताया, क्या है पहले चरण में ज्यादा मतदान के मायने?

Biodata Maker

औरंगाबाद , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (14:26 IST)
PM Modi Bihar Rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का ज्यादा मतदान यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है। ALSO READ: राहुल गांधी का दावा, चुनाव चोरी कर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही बिहार ने पहले चरण का मतदान किया है, और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। पहले चरण में करीब 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है।
 
मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान से ये स्पष्ट है, बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगलराज को लौटने नहीं देना चाहते। बिहार का नौजवान, RJD के झूठे वादों पर नहीं, NDA के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहा है। पहले चरण के मतदान से ये तय है कि फिर एक बार एनडीए सरकार।
 
उन्होंने कहा कि जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया, तब मैंने तय किया कि नक्सलवाद और माओवादी आतंक की कमर तोड़ कर रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार, माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है। ALSO READ: वंदे मातरम् के 150 वर्ष, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का, जानिए क्या कहा?
 
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सैनिक परिवार पिछले चार दशकों से वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठ बोला। मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को वन रैंक, वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी भी की। इन 11 वर्षों में, हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों-बहनों और उनके परिवारों को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
 
उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था,  राम मंदिर बनेगा, और डंके की चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था, अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी, और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा, और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा।
