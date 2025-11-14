Bihar Election Result: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। एनडीए बहुमत से आगे निकल गई है। बात करें गठबंधन वार रुझानों की तो भाजपा-जदयू की एनडीए 146 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 82 सीटों पर आगे है। इसी तरह 6 सीटों पर जनसुराज और निर्दलीय प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए है। इस तरह एनडीए ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है जबकि महागठबंधन काफी पीछे है।





इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो गया है। बता दें कि राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही बिहार में एसआईआर पर राहुल ने सवाल उठाए थे।





क्‍या दावा था राहुल गांधी का : उन्‍होंने कहा था कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। इसके पुख्ता सबूत उनके पास हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हर आठ में से एक वोट फर्जी है। राहुल गांधी ने दावा किया था बूथ पर 223 बार एक ही महिला का नाम है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि उस महिला ने कितनी बार वोट किया। एक लड़की ने 10 जगह वोटिंग की। फेक फोटो वाले एक लाख 24 हजार 177 मतदाता थे। वोटर लिस्ट में एक महिला ने नौ जगह वोटिंग की।





जेन जेड से की थी राहुल ने अपील : राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधे सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था— मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेन जेड इसे स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि यह आपके भविष्य के बारे में है... मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कर रहा हूं। लेकिन अब बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस्‍स हो रहा है।

